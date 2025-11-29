به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن فضل الله، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، اظهار داشت که «اگر کشورها در شرایط سختی قرار بگیرند، به معنای آن نیست که باید تسلیم شوند یا خضوع و خشوع را بپذیرند.»

وی گفت: «ما جنگ‌طلب نیستیم و آن را نمی‌خواهیم، اما هرگز هیچ گونه تسلیمی در برابر دشمن را نخواهیم پذیرفت و اجازه نخواهیم داد لبنان تحت هیچ عنوان، شعار یا ابتکاری تسلیم شود.»

وی با طرح سؤالی افزود: «آیا باید برویم و کشورمان را به دشمن اسرائیلی بفروشیم یا حاکمیت و آزادی و کرامت و ثروت‌مان را به او تقدیم کنیم وقتی که با شرایط سخت و چالش‌ها و دردهای بزرگ روبرو هستیم؟»

فضل الله در خلال یک مراسم تجلیل از شهید محمد یوسف صالح در بئر حسن گفت: «ما می‌توانیم این مرحله را با انسجام داخلی و موضع ملی متحد پشت سر بگذاریم و با تحمل و صبر بیشتر و با اعمال همه نوع فشار ممکن بر طرف‌های حامی توافق آتش‌بس، این توافق را اجرایی کنیم. بنابراین اگر اکنون شرایط محلی و منطقه‌ای داریم که منجر به اختلال در موازین قوا شده، این به معنای آن نیست که باید تمام چیزها را در لبنان به پایان برسانیم و همه عناصر قدرت را از آن بزداییم، تا لبنان لقمه‌ای نرم برای این دشمن شود.»

وی ادامه داد: «این روزها بسیار می‌شنویم که دشمن اسرائیلی قرار است به لبنان حمله کند، گویی که هیچ حمله‌ای وجود ندارد. در حالی که حملات روزانه‌ای به کشور ما انجام می‌شود. اما در برابر آنچه می‌شنویم و آنچه که دشمن انجام می‌دهد، او نخواهد توانست اراده و گزینه ما را بشکند و ما را به تسلیم وادار کند. و هرچند سطح فداکاری و چالش‌ها بالا باشد، ما نمی‌توانیم در برابر او سقوط کنیم.»

فضل الله افزود: «تا کنون هیچ گزینه یا ابتکار سیاسی برای لبنان ارائه نشده که بتواند این حمله را متوقف کند. بلکه آنچه برای لبنان ارائه می‌شود، تسلیم کامل در برابر دشمن است.»

وی اشاره کرد که «ما اکنون دو مسیر برای متوقف کردن سلسله‌وار کشتار و حملات داریم و می‌خواهیم این روستاها و شهرها را بازسازی کنیم و از تحقق اهداف دشمن جلوگیری کنیم. مسیر اول این است که دولت با تمام مؤسساتش وظایف و مسئولیت‌های خود را انجام دهد و اعتماد را با مردم و جامعه خود دوباره بسازد. و مسیر دیگر، انجام تمام اقدامات ممکن برای بازسازی و بازگشت مردم به روستاهایشان است.»

