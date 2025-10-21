به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ماهر مزهر عالم اهل‌سنت و مسئول روابط خارجی تجمع علمای مسلمین لبنان در اظهاراتی گفت: اگر روزی مقاومت و حزب‌الله به فکر تحویل سلاح بیفتد، ما اهل‌سنت با آن مقابله خواهیم کرد و نمی‌گذاریم.

این عالم اهل‌سنت لبنانی افزود: تحویل سلاح خیانت است؛ خیانت به خدا و پیامبر(ص) و ما این را به خوبی درک می‌کنیم.

شیخ ماهر مزهر با اشاره به مجاهدت‌های رزمندگان مقاومت در برابر دشمن صهیونی گفت: این سلاح در لبنان فقط از شیعیان محافظت نکرده است. این سلاح از اهل‌سنت، از مسیحیان، از دروزیان بلکه از همه محافظت کرده است.

وی با تاکید بر اینکه «این سلاح را نمی‌توان با تعهدات واگذار کرد» اضافه کرد: یعنی تعهد آمریکایی ارزشی ندارد، تعهد اسرائیلی ارزشی ندارد، حتی تعهد عربی و تعهد لبنانی هم ارزشی ندارد، یعنی اگر دولت ما بگوید: «ما تعهد می‌دهیم که آسیبی به شما نرسد»، باز هم آسیب خواهد رسید.

مسئول روابط خارجی تجمع علمای مسلمین لبنان افزود: این یهودیان، این صهیونیست‌ها، کسانی هستند که به خدا و پیامبر(ص) خیانت کردند و در زمان پیامبر(ص)، صحابه و اهل‌بیت(ع)، قتل‌ها کردند. آنان هرگز به شما امنیت نخواهند داد. آنان از کسانی هستند که خیانت می‌کنند.

