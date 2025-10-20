به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کارزار تبلیغات انتخابات پارلمان عراق وارد هفته دوم شده و کشور در آستانه رأیگیری در ۱۱ نوامبر قرار دارد؛ انتخاباتی که قرار است آغازگر مرحلهای تازه در حیات سیاسی عراق باشد. در این دوره، بیش از ۲۱ میلیون شهروند عراقی واجد شرایط رأی دادن هستند و قرار است ۳۲۹ نماینده را از میان بیش از ۹ هزار نامزد انتخاب کنند. این نامزدها در قالب ۳۱ ائتلاف انتخاباتی رقابت میکنند.
این انتخابات در فضایی سیاسی و اجتماعی متفاوت با انتخابات سال ۲۰۲۱ برگزار میشود؛ چرا که ثبات نسبی سیاسی بهواسطه سیاستهای دولت محمد شیاع السودانی فراهم شده است. این ثبات زمینهساز اجرای برنامههای توسعهای و اصلاحات ساختاری شد و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی را جذب کرد که به ایجاد بیش از ۵۰۰ هزار فرصت شغلی برای جوانان در بخش خصوصی منجر شده است. همین مسئله باعث شده رأیدهندگان نسبت به گذشته به مسائل معیشتی و توسعهای بیشتر از شعارهای انتخاباتی توجه کنند.
فهرستها و ائتلافهای انتخاباتی
نامزدهای این انتخابات از میان ۳۴۳ حزب معرفی شدهاند که در قالب بیش از ۳۰ ائتلاف انتخاباتی فعالیت میکنند. بسیاری از این احزاب صرفاً برای این انتخابات تشکیل شدهاند؛ بهجز احزاب سنتی که پس از سال ۲۰۰۳ حضور مستمر داشتهاند و آن دسته از گروههایی که از دل جریانهای فعال در نبرد با داعش در سال ۲۰۱۴ شکل گرفتند.
در مناطق کردنشین، رقابت میان پنج فهرست اصلی جریان دارد:
-
فهرست «حزب دموکرات کردستان» به ریاست مسعود بارزانی، فعال در استانهای اربیل و دهوک و همچنین مناطق نینوا و کرکوک.
-
فهرست «حزب اتحادیه میهنی کردستان» به ریاست بافیل طالبانی در استانهای سلیمانیه و کرکوک.
-
فهرست «جنبش تغییر» (گوران) که تمرکز آن در سلیمانیه است.
-
فهرست «اتحادیه اسلامی کردستان» در استانهای سلیمانیه، کرکوک و اربیل.
-
فهرست «جماعت اسلامی کردستان» که در بخشهای محدودی از اقلیم حضور دارد.
در کنار این فهرستها، فهرستهای کوچک محلی نیز وجود دارد که تأثیر تعیینکنندهای ندارند.
در مناطق سنینشین نیز رقابت میان چهار ائتلاف اصلی شکل گرفته است:
-
ائتلاف «پیشرفت» به ریاست محمد الحلبوسی (رئیس پیشین پارلمان).
-
ائتلاف «حاکمیت» به ریاست خمیس الخنجر.
-
ائتلاف «عزم» به ریاست مثنی السامرائی.
-
ائتلاف «حسم» به ریاست ثابت العباسی (وزیر دفاع فعلی).
پیشبینیها نشان میدهد ائتلاف «پیشرفت» بیشترین آرا را در مناطق سنینشین کسب میکند و در سطح ملی نیز احتمالاً رتبه دوم را به دست خواهد آورد.
وضعیت انتخاباتی در بین شیعیان
در مناطق شیعهنشین، تعدد و تنوع فهرستها و ائتلافها زیاد است و همین امر میتواند به بحرانی در نمایندگی بزرگترین گروه اجتماعی عراق تبدیل شود؛ گروهی که به طور سنتی پست نخستوزیری از آنِ آن است.
مهمترین فهرستها و ائتلافهای شیعی عبارتاند از:
-
ائتلاف «بازسازی و توسعه» به ریاست محمد شیاع السودانی.
-
ائتلاف «دولت قانون» به ریاست نوری المالکی.
-
ائتلاف «صادقون» به ریاست قیس الخزعلی.
-
فهرست «بدر» به ریاست هادی العامری.
-
ائتلاف «نیروهای دولت» به ریاست عمار حکیم.
-
ائتلاف «اساس» به ریاست محسن المندلاوی.
-
ائتلاف «ای عراق، بشارت باد» به ریاست همام حمودی.
-
ائتلاف «خدمات» به ریاست شبل الزیدی و محمد صاحب الدراجی.
-
فهرست «حقوق» به ریاست حسین مؤنس.
-
فهرست «طلوع دی» که گفته میشود به نهادهای مذهبی نزدیک است.
افزون بر این، چندین فهرست محلی شیعی نیز در استانها رقابت میکنند:
-
ائتلاف «بدیل» به رهبری عدنان الزرفی (با گرایش مدنی و سکولار).
-
فهرست «واسط زیباتر» به ریاست محمد جمیل المیاحی.
-
ائتلاف «قلهها».
-
ائتلاف «مدنیها» به ریاست حزب کمونیست عراق.
-
جریان «موضع ملی».
-
ائتلاف «عمق ملی».
علاوه بر این، دهها نامزد مستقل نیز در میدان رقابت حضور دارند. تصمیم مقتدی صدر برای تحریم انتخابات تأثیر چشمگیری بر ترکیب آینده پارلمان خواهد داشت؛ زیرا در انتخابات پیشین جریان صدر ۷۰ کرسی را به خود اختصاص داده بود و حدود ۵۰ کرسی دیگر نیز به مستقلها و گروههای مدنی رسید که تشکیل دولت را دشوار کرد.
چالش پیش روی السودانی
رقابت انتخاباتی در استانهای شیعهنشین عراق بهویژه در مناطق مرکزی و جنوبی این کشور بسیار تنگاتنگ است. طبق نظرسنجی مرکز ملی پایش انتخابات، ائتلاف بازسازی و توسعه به ریاست السودانی با ۵۱ کرسی در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن ائتلاف پیشرفت با ۴۲ کرسی و ائتلاف دولت قانون با ۲۸ کرسی قرار گرفتهاند.
همچنین براساس نظرسنجی مرکز «البیان»، ۱۶/۷ درصد از شرکتکنندگان اعلام کردهاند که به ائتلاف بازسازی و توسعه رأی میدهند و این ائتلاف در صدر قرار دارد. حزب دموکرات کردستان با ۷/۶ درصد در رتبه دوم و ائتلاف دولت قانون با ۶/۹ درصد در رتبه پنجم قرار گرفتهاند.
پیشبینیهای غیررسمی نشان میدهد که ائتلاف السودانی احتمالاً بین ۶۰ تا ۷۰ کرسی را به دست خواهد آورد و میتواند اکثریت لازم برای تشکیل دولت را در میان گروههای شیعی به دست گیرد.
برخی تحلیلگران نیز احتمال میدهند مقتدی صدر ممکن است بهطور غیرمستقیم از طرفدارانش بخواهد به فهرست السودانی رأی دهند تا مانع پیروزی جریانهای سنتی شیعه شود که همواره آنها را به فساد و ناکارآمدی متهم کرده است. وقوع چنین سناریویی میتواند معادلات انتخاباتی عراق را بهکلی تغییر دهد.
