چرا مقتدی صدر انتخابات پارلمانی را تحریم کرد؟

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «صالح محمد العراقی» وزیر رسانهای مقتدی صدر رهبر جریان ملی شیعه عراق، روز یکشنبه با صدور بیانیهای مفصل، دلایل کنارهگیری جریان صدر از روند سیاسی و انتخابات را تشریح کرد و پاسخهایی به پرسشهای مطرحشده درباره این تصمیم ارائه داد.
وی در این بیانیه تأکید کرد که تصمیم به تحریم سیاسی، اقدامی بیسابقه نیست و در گذشته نیز گروههایی اقدام به تحریم نمایندگان شیعه کردهاند.
او افزود که جریان صدر پیشتر اصلاحات را از درون ساختار سیاسی تجربه کرده، اما به نتیجهای نرسیده و اکنون مسیر اصلاح از خارج پارلمان را در پیش گرفته است.
العراقی ادامه داد: موفقیتهایی نظیر تعطیلی رسمی عید غدیر بدون حضور نمایندگان در مجلس، نشان داد که تأثیرگذاری سیاسی خارج از پارلمان نیز ممکن است.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که جریان صدر در هر موقعیتی، چه درون ساختار سیاسی و چه بیرون از آن، سرباز دین و وطن باقی خواهد ماند و آمادگی مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی را دارد.
