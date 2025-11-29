۹۳۰۰ کودک زیر ۵ سال در غزه دچار سوءتغذیه شدید شدند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که تداوم سوء تغذیه با ورود به فصل زمستان زندگی کودکان غزه و سلامتشان را تهدید میکند.
به گزارش الجزیره، یونیسف افزود که فصل زمستان موجب افزایش شیوع بیماریها میشود و خطر فوت کودکان آسیب پذیرتر را، بالاتر میبرد.
این نهاد بینالمللی افزود که معاینات مربوط به تغذیه نشان میدهد که حدود ۹ هزار و ۳۰۰ کودک زیر ۵ سال در غزه طی ماه اکتبر به سوء تغذیه شدید دچار شدند.
یونیسف در پایان از تمامی طرفها خواستار بازگشایی تمامی گذرگاههای نوار غزه برای عبور کمکهای امدادی از طریق تمامی راههای امدادی ممکن شد.
