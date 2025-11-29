مساجد سراسر ازبکستان نماز باران اقامه کردند + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی خشکسالی بی‌سابقه در قران اخیر، نماز «استسقا» (نماز طلب باران) پس از نماز جمعه دیروز در مساجد سراسر کشور ازبکستان برگزار شد. در مسجد تاشکند، پایتخت ازبکستان، هم تعداد زیادی از نمازگزاران که داخل خود مسجد گنجایش آن‌ها را نداشت، در صحن مسجد حاضر شدند و پس از اتمام نماز جمعه به اقامه این نماز پرداختند.

به گفته رسانه‌های ازبک طبق اعلام مسئولان محیط زیست، در روزهای اخیر با وجود کاهش نسبی آلودگی، سطح ذرات معلق دوباره افزایش یافته است. انتظار می‌رود با افزایش وزش باد و بارش‌های پیش‌بینی‌شده، وضعیت هوا بهبود یابد، اما مقامات هشدار داده‌اند که این شرایط چند روز دیگر ادامه خواهد داشت.

سال جاری به عنوان کم‌بارش‌ترین سال در صد سال گذشته در ازبکستان ثبت شده است. در طول یک سال، تنها ۱۷۰ میلی‌متر باران در تاشکند باریده است، در حالی که میانگین سالانه این شهر ۴۴۴ میلی‌متر است. در شش ماه اخیر نیز تنها سه بار بارش باران در پایتخت گزارش شده است.

............

پایان پیام