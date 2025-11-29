آغاز نخستین دوره توانمندسازی ائمه جمعه و امامان محله استان قزوین در قالب طرح محراب + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین دوره توانمندسازی امامان محله و ائمه جمعه استان قزوین در قالب طرح محراب بهصورت متمرکز در مجموعه آموزشی فرهنگی طاهای قم آغاز شد. این دوره دو روزه با حضور آیت الله حسین مظفری نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و به همت بنیاد هدایت و با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در حال برگزاری است.
تبیین حکمرانی مردمی بههمراه نقد و بررسی فیلم چرچیل، نخستین برنامه این دوره بود که از سوی حجت الاسلام حسین مهدی زاده رئیس میز نظریه اجتماعی فرهنگستان علوم اسلامی قم ارائه شد.
نقش مساجد در تمدن نوین اسلامی و زمینهسازی ظهور
آیت الله مظفری سخنران مراسم افتتاحیه این دوره بود که ضمن تبیین موضوع مسجد و اهمیت برگزاری این دوره، اظهار داشت: مساجد از ابتدا تاکنون مهمترین پایگاه دینی، فرهنگی و اجتماعی ما مسلمانان بوده و خواهد بود.
وی با اشاره به آیه شریفه«إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَی الزَّکَاةَ وَلَمْ یَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَی أُوْلَـئِکَ أَن یَکُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِینَ»، گفت: آباد سازی مساجد و تلاش برای عمران آن یکی از ویژگیهای مؤمنین راستین شمرده شده است.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با تأکید بر اینکه آبادسازی مساجد صرفا برای ساختمان و فیزیک مسجد نیست، خاطرنشان کرد: مهمتر از آن نرم افزار مسجد است. یک مسجد آباد و فعال، مسجدی است که بتواند کارکردهای خودش را به منصه ظهور برساند.
امام جمعه قزوین با ابراز تأسف از وضعیت برخی مساجدی که بهظاهر آباد هستند اما در آن خبری از وجود جوانان و نوجوانان نیست، گفت: برخی از مساجد صرفا برای نمازخواندن و یا برگزاری مجلس ختم، استفاده میشود؛ اینها مساجد آباد نیستند؛ بنابراین تلاش برای آباد کردن مسجد باید مورد اهتمام ویژه باشد.
آیت الله مظفری در توضیح آیه شریفه«وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ وَسَعَیٰ فِی خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِکَ مَا کَانَ لَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِینَ ۚ لَهُمْ فِی الدُّنْیَا خِزْیٌ وَلَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ»، بیان داشت: در نقطه مقابل از جمله ستمکارترین مردم کسانی هستند که در جهت خرابی مسجد گام برمیدارند.
وی افزود: خرابی مسجد به این نیست که بیل و کنگ بردارند و به جان مسجد بیفتند، همین که افرادی کاری کنند که پای نوجوانان و جوانان به مسجد باز نشود، سعی در خرابی مسجد است. برخی از اختلافاتی که بعضا در مساجد دیده میشود که موجب از رونق افتادن مسجد میشود نیز ممکن است مصداق این آیه شریفه باشد.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر احیای تمدن نوین اسلامی بهعنوان بهترین کار برای زمینهسازی ظهور امام زمان(عج)، گفت: مساجد در این زمینه نقشهای مهمی را در بر عهده دارند، از جمله نقش عبادی و معنوی، کارکرد فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و امنیتی.
ضرورت توانمندسازی امامان محله بهمنظور رشد کاکردهای اجتماعی مسجد
حجت الاسلام یوسف پور آرین مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین در بخش دیگر مراسم افتتاحیه با اشاره به اینکه قرارگاه ملی مسجد توانمندسازی ائمه جماعات را به سازمان تبلیغات اسلامی سپرده است، اظهار داشت: ائمه جماعات برای اینکه بتوانند نقش مؤثرتری در جامعه ایفا کنند، نیاز به آموزش دارند؛ امیدواریم این آموزشها تحت توجه آیت الله مظفری به نحو احسن انجام شود.
کارکرد مساجد منحصر در عبادت نیست
حجت الاسلام سیدناصر میرمحمدیان، مدیرعامل بنیاد هدایت نیز به موضوع «کارکردهای مسجد» پرداخت و با اشاره به سیر تطور مساجد از آبادی به غربت، گفت: بهمرور زمان مساجد تبدیل شدند به فضایی که همه کارکردهای مسجد را ندارند. وقتی به کارکردهای مسجد النبی(ص) و مسجد کوفه نگاه میکنیم، میبینیم که مسجد محل مباحثه علمی، محل دادرسی قضائی، مدیریت جنگها و بسیاری از ویژگیهایی که اکنون صرفا منحصر شده در عبادت و بسیاری از افراد نیز تصورشان از کارکرد مسجد، همین است.
وی با تأکید بر اینکه باید دایره فعالیتهای مسجد را گسترش داد به ارائه دستهبندی مفصلی از کارکردهای مسجد پرداخت و بیان داشت: برای اینکه بتوانیم برنامهریزی دقیق کنیم و کارکردهای فراموش شده را احیاء کنیم، نیاز به این دستهبندی داریم تا پاسخگوی نیازهای متعدد و درخواستهای متنوع جامعه از مسجد باشیم.
گفتنی است، کارگاه روایت، تبیین بوم کارکردهای مسجد، گعده اولیه طراحی بوم کارکردهای مسجد عناوین سایر برنامههای روز نخست این دوره است. بازدید نمایشگاه مسجد جامعهپرداز، بوم فعالسازی کارکردهای مسجد، گعده محله محوری و نقش امام جمعه، طراحی آموزش و کارگاه و ارائه بومهای برتر نیز برنامهها و سرفصل موضوعات فردا خواهد بود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما