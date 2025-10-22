مسجد قرارگاه تحقق عدالت و سبک زندگی دینی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، در همایش مسجد برقرار که با حضور حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور در مسجد شهدا برگزار شد، با اشاره به آغاز فعالیت قرارگاه مسجد و اجرای طرح محراب در نزدیک به ۸۰۰ مسجد استان، مسجد را محور نقش‌آفرینی اجتماعی و تحقق سبک زندگی دینی دانست.

وی با استناد به دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی، دین را روش زندگی مورد رضایت خداوند معرفی کرد و گفت: مسجد تنها مکانی است که می‌تواند زندگی مردم را در مسیر الهی جهت‌دهی کند و روحانیون باید پیشگام این حرکت باشند.

دژکام با تأکید بر نقش مسجد در اقامه عدالت، افزود: خداوند در قرآن دستور به عدالت داده و تحقق آن از مسجد آغاز می‌شود. امام جماعت باید با تمام وجود در مسجد حضور داشته باشد تا عدالت از محراب به محله و جامعه سرایت کند.

وی با اشاره به اهمیت حضور قلبی و معنوی امام جماعت در مسجد، اظهار داشت: امام باید اقامه وجه کند؛ یعنی با تمام وجود در مسجد حاضر باشد. این حضور، دلگرمی و انسجام اجتماعی را به همراه دارد و شرط اقتدا نیز عدالت امام است.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با انتقاد از کم‌توجهی به جایگاه امام جماعت در برخی مساجد، گفت: متأسفانه برخی مساجد فاقد امام جماعت فعال هستند یا امامی دارند که حضور مؤثر ندارد. این خلأ، کارکرد مسجد را تضعیف می‌کند.

وی با بیان اینکه حل مسائل نظام اسلامی تنها از مسیر الهی ممکن است، خاطرنشان کرد: نمی‌توان با روش‌های غیرالهی به اهداف نظام اسلامی رسید. باید با اخلاص و دعا، از خداوند بخواهیم که مسیر خدمت به امت اسلامی را هموار کند.

در پایان، حجت‌الاسلام والمسلمین دژکام با دعا برای عزت و سلامت ملت ایران، ظهور امام زمان(عج) و دوام سایه مقام معظم رهبری، از تلاش‌های فعالان مسجدی استان فارس تقدیر کرد و خواستار توجه بیشتر به جایگاه امام جماعت در تحقق اهداف دینی و اجتماعی شد.

