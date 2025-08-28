به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و قرارگاه ملی مسجد در همایش روز جهانی مسجد که صبح امروز پنج‌شنبه با شعار «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» در مجتمع آدینه تهران برگزار شد، با بیان اینکه مسجد با عنوان یکی از معجزات پیامبر اکرم (ص) در ایام هجرت آن حضرت(ص) به مدینه تأسیس شد، اظهار کرد: مسجد در ماه ربیع الاول در مدینه افتتاح شد و این معجزه حضرت رسول (ص) مورد تأیید خداوند قرار گرفت.

مسجد، نقطه آغاز مدنیت در اسلام

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ادامه داد: مسجد سرآغاز معجزه دیگری نیز شد چراکه اساساً اثرات ایجاد مسجد در محیط اسلام به گونه‌ای شد که شهر یثرب تبدیل به مدینه‌النبی(ص) شد و این، شروع ایجاد مدنیت در اسلام بود. بر همان اساس نیز شیاطین در ابتدا از مسجد علیه مسجد استفاده می‌کردند به نحوی که ایجاد مسجد ضرار در مدینه که بر اساس آیه قرآن کریم مسجد کفر و نفاق توصیف شد یکی از این حربه‌ها بود تا از مسجد در مقابل مسجد استفاده کنند.

بازمهندسی مسجد توسط حضرت روح‌الله

وی در ادامه گفت: شیاطین در طول تاریخ در هر جایی که توانستند با تخریب و تحریف مسجد تلاش کردند این خط و مسیر مسجد ضرار را دنبال کرده و کفر و نفاق را گسترش دهند؛ در نظام جمهوری اسلامی به وسیله بازمهندسی امام خمینی(ره) و مدد از روح الهی که‌ایشان در کالبد زمان دمید؛ بازگشت به نسخه اصیل مسجد آغاز شد به گونه‌ای که در سال‌های نخست، نقش مسجد در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و در تثبیت نهضت اسلامی کاملاً نمایان بود به ویژه در دوران دفاع مقدس که این جایگاه و نقش بی‌بدیل بسیار نمایان شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری تصریح کرد: اما مقداری که از این دوره عبور کردیم یک غفلت راهبردی در حوزه مسجد اتفاق افتاد و با واسپاری فعالیت‌های مختلف به مراکز متعدد فرهنگی، کارکردهای مسجد تقلیل‌گرا شد؛ به عبارتی در این دوران حق مسجد به خوبی ادا نشد؛ به تعبیر مقام معظم رهبری «ما در نظام جمهوری اسلامی مسجد ضرار نداریم اما مساجد تقلیل‌گرا داریم»؛ در مساجد تقلیل‌گرا، مسجد تبدیل به یک نمازخانه شده‌اند در حالی که در دیدگاه پیامبر اکرم(ص)؛ مسجد مکانی برای خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی بوده است.

آغاز نهضت بازگشت به مسجد

رئیس قرارگاه ملی مسجد افزود: در طول تاریخ انقلاب اسلامی همواره مساجدی به عنوان الگو حضور داشتند که با انجام اقدامات مختلف مسجد را به سمت و سوی تحقق خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی هدایت کردند، اخیراً نیز نهضت بازگشت به مسجد آغاز شده است که طی آن تمامی فرهیختگان، روحانیون و مسئولین تلاش دارند که مسجد تراز اسلامی محقق و ایجاد شود.

وی تأکید کرد: سال‌ها قبل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در اجلاس جهانی مسجد سخنرانی کرد و این تعبیر را داشت که (ائمه جماعات باید مسجد را در آغوش بکشند)؛ در دیدگاه سردار سلیمانی اگر ائمه جماعت توجه‌شان به محله نباشد و محله را نداشته باشند در واقع سنگر اصلی خود را از دست داده‌اند؛ بیان این مسأله از زبان شهید حاج قاسم سلیمانی زوایه دید دیگری را به جایگاه مساجد در محلات داد.

نیازمند فهم عمومی درباره اهمیت فرهنگی مسجد هستیم

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری افزود: به تعبیر مقام معظم رهبری «مسجد پایگاه همه کارهای نیک و هسته مقاومت فرهنگی است»؛ قطعاً تحقق این آرزوی بزرگ نیازمند ایجاد یک فهم عمومی درباره ضرورت بازگشت به مساجد و نقش مساجد در گسترش این مهم است؛ در این راستا ما باید دوباره در ایران اسلامی به جایگاه مساجد ‌ایمان بیاوریم.

وی ادامه داد: البته این رویکرد و توجه به جایگاه مسجد در طول دفاع مقدس اخیر متبلور و نشان داده شد که مسجد زنده و فعال چه تأثیری می‌تواند در محلات داشته باشد؛ به تعبیری همسایگان مساجد همسایگان خدا (جارالله) هستند؛ در جریان جنگ دوازده روزه نشان داده شد که ایجاد یک مسجدِ برقرار که برای انجام وظایف حساس خود آمادگی دارد چه تأثیر مهمی را در هر محله و منطقه خواهد داشت.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در ادامه با اشاره به فعالیت قرارگاه ملی مسجد، گفت: مهمترین کار ائمه جماعات، عمران و آبادی ظاهری و معنوی مساجد است، این موضوع با ایجاد قرارگاه ملی مساجد و ایجاد شبکه گسترده ملی در قالب قرارگاه ملی، استانی و شهرستانی محقق شده است؛ در این قرارگاه انسجام امامتی با مسئولیت ائمه جمعه است.

حرکت به سمت حکمرانی الهی در قرارگاه ملی مسجد

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری تصریح کرد: مسأله دیگر اینکه در قرارگاه ملی مسجد نهادهای مختلفی عضویت دارند که وظیفه آن‌ها حمایت از مساجد و توسعه ظرفیت کنش‌گری آن‌ها در هر استان و شهرستان است؛ هر کدام از این نهادها موظف هستند که بر اساس ظرفیت‌های خود(اعم از نهاد دولتی و غیردولتی) نقش خود را در قرارگاه ملی مسجد (چه در سطح استان و چه در شهرستان) ایفا کنند؛ در این راستا تدوین نظام اشراف مسائل محلات، اثرگذاری در محله، حل مشکلات با مشارکت‌خواهی از مردم محله و نقش‌آفرینی در شرایط مختلف مورد توجه است؛ این سازماندهی به صورت مردم‌پایه در واقع ریشه‌های ما را منسجم کرده و بنیادهای حکمرانی مطلوب الهی را ایجاد خواهد کرد.

وی در ادامه بیان کرد: از مدتی قبل بر اساس درخواست رئیس‌جمهور به منظور یاری و کمک خواستن از مساجد در راستای حمایت و همراهی دولت در حل مسائل محله‌محور؛ بیش از ۱۰ هزار مسجد در سراسر کشور در این جهت و مسیر شناسایی و فعال‌تر شدند و از سوی دیگر با در نظر گرفتن تأکیدات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و دستور ‌ایشان برای همکاری مناسب به منظور حل مسائل محله‌محور این مسیر هموارتر شده و با جدیت ادامه دارد.

فعال‌سازی ۲۰ هزار مسجد در طرح «محراب»

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه افزود: این ۱۰ هزار مسجد تا پایان سال جاری بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته به تعداد ۲۰ هزار مسجد تحت عنوان طرح «محراب» توسعه خواهند یافت؛ طرح محله‌محور دولت را این مساجد پیگیر می‌شوند.

حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در پایان ضمن تأکید بر فعالیت‌های مسجدمحور دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی؛ درخواست توجه بیشتر و تصویب قوانین مرتبط با فعالیت‌های مساجد را در قوه مقننه به ویژه با محوریت مساجد قرآنی ارائه کرد.

