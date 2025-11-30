کشته شدن فرمانده برجسته القاعده در حمله پهپادی در استان مأرب یمن

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی یمنی تأیید کرد که یک فرمانده برجسته گروه تروریستی القاعده در حملهای با پهپاد آمریکایی در استان مأرب در شرق یمن، کشته شده است.
این منبع که خواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری آلمان (DPA) گفته است: یک پهپاد آمریکایی موتورسیکلتی را که «منیر الأهدل» ملقب به «ابی الهیجا الحدیری» سوار آن بود، در منطقه «الحصون» در «وادی عبیده» هدف قرار داد که منجر به کشته شدن او و همراهش در همان لحظه شد.
بر اساس این گزارش، الأهدل یکی از برجستهترین رهبران القاعده بود و در سالهای گذشته در اجرای عملیاتهای تروریستی در استانهای مختلف یمن دست داشته است. تاکنون هیچ واکنش رسمی از سوی مقامات یمن درباره این عملیات منتشر نشده است.
سالهاست که پهپادهای آمریکایی حملاتی را علیه رهبران و اعضای القاعده در استانهای مختلف یمن، از جمله مأرب، شبوه و ابین، اجرا میکنند؛ مناطقی که این گروه در آنها فعال است.
اوایل این ماه، یک پهپاد آمریکایی نیز منطقهای متعلق به القاعده در شبوه و وادی عبیده مأرب را هدف قرار داد که در نتیجه آن، «ابومحمد الصنعانی» فرمانده این گروه به شدت زخمی شد و پس از ساعاتی جان باخت.
همچنین افراد مسلح وابسته به القاعده هفته گذشته به نقطه «القنعه» در ورودی شرقی شهر «المصینعة» در استان شبوه حمله کردند که منجر به زخمی شدن یک فرمانده نظامی از نیروهای جنوبی تحت کنترل شورای انتقالی جنوب شد. این عملیات بخشی از اقدامات نظامی گروه برای فعالسازی عملیاتها در شبوه پس از ورود یک رهبر دیگر القاعده به نام ابواسامه الدیانی به این استان بوده است.
الصنعانی یکی از برجستهترین فرماندهان القاعده در یمن بود و پیشتر نیز در ماه می در یک حمله مشابه در استان ابین جان سالم به در برده بود که طی آن پنج نفر از اعضای گروه کشته و تعدادی زخمی شدند. او مسئول هماهنگی عملیاتهای میدانی القاعده در استانهای ابین، شبوه، البیضاء و مأرب بود و به عنوان حلقه اتصال بین اعضای گروه در این استانها شناخته میشد.
گروه القاعده عمدتاً در چهار استان یمن، یعنی مأرب، ابین، شبوه و البیضاء حضور دارد و در طول سالهای گذشته همواره هدف حملات نیروهای یمنی و پهپادهای آمریکایی بوده است.
