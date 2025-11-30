شمار شهدای غزه از مرز ۷۰ هزار نفر عبور کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در غزه، اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، ۲ شهید (یک شهید جدید و یک پیکر خارج شده از زیر آوار) و ۱۱ مجروح به بیمارستانهای غزه منتقل شدهاند.
به گزارش خبرگزاری معا، همچنان تعدادی از قربانیان زیر آوار و در خیابانها باقی ماندهاند و به دلیل شرایط امنیتی و محدودیتهای میدانی، تیمهای امدادی قادر به دسترسی به آنان نیستند.
این وزارتخانه آمار قربانیان پس از اجرای آتشبس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ را ۳۵۴ شهید و ۹۰۶ مجروح اعلام کرد.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اشاره که شمار پیکرهای از زیر آوار خارج شده به ۶۰۶ مورد رسید.
آمار کل قربانیان جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نیز شامل ۷۰ هزار و ۱۰۰ شهید و ۱۷۰ هزار و ۹۸۳ مجروح است.
............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما