به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، روز شنبه در مراسمی در استانبول، شدیداً از حمله اسرائیل به زیرساخت‌های غزه و سکوت رسانه‌های بین‌المللی انتقاد کرد. او تأکید کرد که نادیده گرفتن این ویرانی‌ها، نوعی مشارکت در نسل‌کشی است.

اردوغان با اشاره به اینکه میلیون‌ها تن آوار و ویرانی مساحت ۳۶۵ کیلومتر مربعی غزه را پوشانده، اعلام کرد که ۸۰ درصد مدارس این منطقه هدف قرار گرفته‌اند و تقریباً هیچ ساختمانی سالم نمانده است.

رئیس‌جمهور ترکیه آمار ارائه شده در مورد خسارات آموزشی را «شرم‌آور برای بشریت» خواند و گفت: «حملات اسرائیل ۱۶۵ مرکز آموزشی را کاملاً سوزاند و بیش از ۱۳,۵۰۰ دانش‌آموز و ۱۹۳ دانشمند و آکادمیسین به شهادت رسیده‌اند. در حال حاضر بیش از ۷۸۵ هزار دانش‌آموز از حق آموزش محروم هستند.»

وی با متهم کردن پلتفرم‌های دیجیتال به تلاش برای «کارزار تضلیل» جهت جلوگیری از همبستگی با فلسطین، عملکرد رسانه‌های جهانی را نیز به چالش کشید و گفت: «رسانه‌هایی که در اعتراضات پارک گزی در میدان تقسیم ترکیه در استانبول حضور داشتند، چشمان خود را در برابر شهادت بیش از ۲۷۰ خبرنگار در غزه بستند.»

اردوغان تأکید کرد که سکوت در قبال این جنایات، نوعی شریک بودن در نسل‌کشی است و دولت ترکیه همچنان به افشای حقایق در هر محفلی ادامه خواهد داد.

به مناسبت روز جهانی همبستگی با فلسطین، رئیس‌جمهور اردوغان اعلام کرد که آنکارا تمامی تلاش خود را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه به کار می‌گیرد. وی بار دیگر بر موضع ثابت ترکیه مبنی بر حمایت از راه‌حل دو کشوری با تأسیس کشور مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ و پایتختی قدس شرقی تأکید کرد.

............................

پایان پیام