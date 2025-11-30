ادعای ارتش اسرائیل درباره کشته شدن چهار فلسطینی در شرق رفح

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی روز یکشنبه ادعا کرد که نیروهای وابسته به «فرقه غزه» ـ از یگان‌های نظامی ارتش اسرائیل ـ چهار فلسطینی مسلح را که از یک تونل زیرزمینی در شهر رفح خارج شده بودند، هدف قرار داده و کشته‌ است.

روزنامه «یدیعوت آحرونوت» به نقل از سخنگوی ارتش اسرائیل گزارش داد که این عملیات «با هدایت نیروی هوایی» انجام شده است. وی افزود نیروهای ارتش همچنان به عملیات خود در شرق رفح ادامه می‌دهند.

ارتش اسرائیل چهارشنبه گذشته نیز مدعی شده بود که شماری از فلسطینیان را در نوار غزه کشته است؛ اقدامی که به‌رغم اعلام آتش‌بس با جنبش حماس صورت گرفت.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین ادعا کرد که هویت شش فلسطینی را در رفح جنوبی پس از خروج از مخفیگاه زیرزمینی شناسایی کرده و نیروی هوایی آنان را هدف قرار داده است. علاوه بر این، دو نفر دیگر نیز توسط نظامیان اسرائیلی در یکی از ساختمان‌ها بازداشت شدند.

........................................

پایان پیام/ 167