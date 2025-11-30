به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام راشدینیا، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتری اسلامی (نور)، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ابنا، جزئیات جدیدی از رویکرد این مرکز در بهکارگیری مدلهای بزرگ زبانی (LLM) برای تحلیل و استخراج دادهها از متون اصیل اسلامی را تشریح کرد. وی بعد از رونمایی سامانههای گفتوگو با احادیث و تفاسیر از رونمایی دستیار هوشمند فقهی خبر داد که قرار است در آینده پژوهشگران علوم اسلامی را یاری دهد.
رویکرد اصلی مرکز نور در مواجهه با فناوریهای نوین مانند چتباتها و مدلهای بزرگ زبانی چیست؟
رویکرد اصلی مرکز تحقیقات کامپیوتری اسلامی (نور)، استفاده از چتباتها و مدلهای بزرگ زبانی (LLM) برای تحلیل عمیق متون اسلامی است. هدف ما این است که این فناوریها را به ابزارهایی کاملاً تخصصی برای پژوهش در این حوزه تبدیل کنیم.
در حال حاضر چه سامانههایی در این زمینه توسعه یافته و در دسترس کاربران قرار دارند؟
تا این لحظه، ما سامانه گفتگو با احادیث و تفاسیر را تولید کردهایم که در دسترس عموم کاربران قرار دارد. همچنین در حال کار بر روی سامانههای دیگری هستیم.
لطفاً در مورد سامانههای آتی و منابع مورد استفاده در آنها توضیح دهید.
سامانه های در دست توسعه، سامانههایی با عنوان گفتگو با متون فقهی و گفتگو با منابع اندیشه معاصر قرار دارند. این سامانه اخیر عمدتاً بر روی آثار مرحوم امام خمینی (ره)، اندیشههای مقام معظم رهبری، آثار شهید مطهری و آثار آیتالله جوادی آملی و علامه طباطبایی متمرکز است و به زودی در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.
چشمانداز نهایی شما برای این پروژهها چیست؟ هدف نهایی مرکز نور از توسعه این چتباتها چیست؟
هدف نهایی این است که این آثار به یک دستیار هوشمند جامع برای پژوهشگر علوم اسلامی تبدیل شوند. پژوهشگر بتواند در رشتههای مختلف از جمله قرآن، حدیث، فقه، فلسفه و اخلاق، تمام منابع مورد نیاز خود را بر اساس دادههای کاملاً اسلامی و منطبق بر نظرات و اندیشههای بزرگان شیعی و اسلامی استخراج نماید.
نگرانی رایج در مورد منابع مورد استفاده این چتباتها چیست؟ آیا از منابع معتبر تغذیه میشوند؟
این اطمینان را میدهیم که تمام چتباتهایی که در حال رونمایی یا رونمایی شدهاند، صرفاً از منابع اصیل اسلامی تغذیه میشوند و از منابع زرد یا خاکستری استفاده نمیکنند. به عنوان مثال، در مورد علامه طباطبایی، استخراج مطالب مستقیماً از خود «المیزان» صورت میگیرد.
در مورد سامانه گفتگوی فقهی، چه قابلیتهایی را شامل خواهد شد؟
سامانه گفتگوی با متون فقهی که قرار است دستیار فقیه باشد، یکی از پروژههای کلیدی ماست که در مراحل پایانی تست قرار دارد. این سامانه قادر خواهد بود مسائل فکری، انظار، موضوعات پیرامون یک مسئله، و ادله آن مسئله را از نظر فقیه خاص استخراج کند. همچنین، توانایی تجمیع نظرات فقها و استخراج قواعد و اصولی که در اثبات مسائل مفید است را خواهد داشت و همه این موارد را به پژوهشگر نمایش میدهد.
