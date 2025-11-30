به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در حاشیه برگزاری چهارمین نمایشگاه کتاب تخصصی فقه و کلام معاصر، بر نقش این نمایشگاه‌ها به عنوان خروجی تحقیقات علمی سالیانه تأکید کرد. وی با اشاره به نقش مرکز تحقیقات مجلس به عنوان پل ارتباطی میان حوزه‌های علمیه و نیازهای قانون‌گذاری، از ورود جدی این مرکز به موضوعات مهمی چون مهریه، یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی، هوش مصنوعی، سقط جنین و جوانی جمعیت خبر داد و گزارش‌های سه‌گانه تقنینی، نظارتی و راهبردی مرکز را مورد توجه کمیسیون‌های مجلس خواند.

مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید:

جایگاه نمایشگاه‌های تخصصی مانند نمایشگاه فقه و کلام معاصر در فعالیت‌های پژوهشی چیست؟

نمایشگاه‌هایی از این دست، ظرفیتی ادامه‌دهنده خروجی تحقیقاتی است که در طول سال انجام می‌شود. این رویدادها زمینه را برای نشان دادن آثار و فعالیت‌های علمی فراهم می‌کنند که در مرز دانش حرکت می‌کنند. مجموعه مرکز فقهی ائمه اطهار نیز چندین سال است که در همین راستا، هم در تربیت محقق و هم در تولیدات پژوهشی، اقدام مبارکی را با محوریت فقه و کلام معاصر دنبال می‌کند.

نقش مرکز پژوهش‌های اسلامی در ارتباط با نهادهای حوزوی و فرآیند قانون‌گذاری چگونه تعریف می‌شود؟

ما در مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس، که خود را یک نهاد حوزوی در ساختار پارلمان می‌دانیم، به عنوان پل ارتباطی میان حوزه‌های علمیه و نیازهای مسأله‌پایه که در مجلس شورای اسلامی شکل می‌گیرد، عمل می‌کنیم. از ابتدای شکل‌گیری طرح‌ها و لوایح، ما موظفیم لوازم اخلاقی، فقهی و حکمی آن‌ها را طبق اصل چهارم قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری، مورد ارزیابی و تحقیق قرار دهیم. حضور ما در این نمایشگاه نیز فرصتی است تا محققان و فقه پژوهان با آثار ما آشنا شوند و ظرفیتی برای ایده‌های جدید و نظریات صائب فراهم گردد.

در حوزه فقه اجتماعی و قانون‌گذاری، مرکز پژوهش‌های اسلامی در حال حاضر بر روی چه موضوعاتی متمرکز شده است؟

ما به صورت جدی وارد موضوع مهریه شده‌ایم که در میز قانون‌گذاری مجلس قرار دارد و آن را از ابعاد مختلف، نه صرفاً قانون‌گذاری، بلکه از رویکرد اجتماعی نیز واکاوی کرده‌ایم. رویداد مسأله‌محور مهریه را برگزار کردیم و در آینده نزدیک نیز ادامه خواهد داشت. همچنین در مبحث یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی ورود جدی داشته‌ایم.

آیا تحقیقات مرکز به مباحث نوین و فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی نیز ورود کرده است؟

بله، در حوزه هوش مصنوعی کارهایی انجام شده و کارهای مرکز پژوهش‌های اسلامی مورد استقبال کمیسیون مربوطه در مجلس قرار گرفته است. علاوه بر این، در مباحثی مانند سقط جنین، کارهای حوزه ناباروری و بحث جوانی جمعیت که دغدغه‌های روزمره مردم هستند و یا نیاز به تبیین پیش‌نویس قانونی دارند، همکاران ما مشغول فعالیت هستند. همچنین در زمینه قیمت‌گذاری ارز و خودرو نیز گزارش‌هایی ارائه داده‌ایم.

خروجی‌های کار مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس در مجلس چه جایگاهی دارد؟

ما سه نوع گزارش اصلی داریم: گزارش تقنینی، نظارتی و راهبردی، که هر سه مورد توجه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

..........................

پایان پیام