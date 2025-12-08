به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری هفته پژوهش با حضور حجتالاسلام والمسلمین امین رضا عابدینژاد، معاون پژوهش جامعه المصطفی، امروز دوشنبه ۱۷ آذر ماه در جامعه المصطفی برگزار شد.
معاون پژوهش المصطفی در ابتدای این نشست بر اهمیت بصیرت تاریخی تأکید و آن را «تشخیص وضعیت زیست اجتماعی از لحاظ پیوستگی یا گسست» تعریف کرد.
وی اهمیت این شناخت را در آن دانست که اگر ملتی تاریخ و وضعیت خویش را فراموش کند و چشماندازی برای آینده نداشته باشد، حتی با وجود هزاران دانشگاه و فعالیت پژوهشی، محکوم به ذلت و شقاوت است.
عابدینژاد همچنین با یادآوری اینکه در ۳۰۰ سال گذشته ملت ایران در ذیل سلطه فرهنگی، علمی، سیاسی و اقتصادی استعمار و هژمونی قدرتهای استعمارگر قرار داشته است، گفت: پژوهش باید راههای برونرفت امت اسلامی را از وضعیت استعمار به وضعیت سیادت مشخص کند.
معاون پژوهش المصطفی بیان کرد: اولین گامهای رهاییبخش در انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی برداشته شد و این سلسله اقدامات باید تکمیل شود.
وی تأکید کرد که مسیر آینده پژوهش باید به سمت اقتدار عمومی و ایجاد یک تمدن جدید باشد.
به گزارش خبرنگار ابنا، حجتالاسلام والمسلمین عابدینژاد شعار هفته پژوهش امسال را «تمدن نوین اسلامی، پژوهش هوشمند و نوآوری علمی» اعلام کرد و تمدن نوین اسلامی را به معنای خروج از وضعیت ضعف، ذلت، رکود و تقلید به سوی تولید، عزت و مرجعیت علمی دانست.
وی افزود: این تمدنسازی در پژوهش، یا به تعبیر قرآن کریم خروج از وضعیت ظلمت به نور، باید شاخص تمام پژوهشهای المصطفی باشد.
اهمیت پژوهش هوشمند و آسیبهای هوش مصنوعی
معاون پژوهش المصطفی مفهوم «پژوهش هوشمند» را به معنای هوشمندی در استفاده از ابزارهای نوین برای رسیدن به وضعیت تمدنی دانست و توضیح داد: استفاده ناشیانه از هوش مصنوعی در پژوهش، وضعیت رکود علمی را تشدید میکند.
وی افزود: اگر این سه مفهوم (تمدن نوین اسلامی، پژوهش هوشمند و نوآوری علمی) محقق شود، پژوهش المصطفی مفید، مؤثر و دارای کارکرد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خواهد شد.
تلاش المصطفی برای تولید هوش مصنوعی اسلامی
حجتالاسلام والمسلمین عابدینژاد در پاسخ به سؤالی درباره استفاده از نوآوریهای علمی در پژوهشهای علوم انسانی، تأکید کرد که استفاده از هوش مصنوعی در پژوهش باید بهصورت هوشمند اتفاق بیفتد و استفاده هوشمندانه را دارای دو جنبه دانست: نخست آن که خود پژوهشگر نباید تسلیم هوش مصنوعی شود (زیرا هوش مصنوعی دارای سوگیری است) و دیگر آن که باید برای تولید هوش مصنوعی ویژه برای علوم انسانی اسلامی تلاش کرد.
وی خبر داد که تلاشهایی برای تولید هوش مصنوعی در حوزه علوم انسانی اسلامی در مجموعه المصطفی صورت گرفته و انشاءالله بهزودی رونمایی خواهد شد.
عابدینژاد تصریح کرد که در این پروژه دو نکته رعایت شده است: نخست، منابع مورد استفاده، منابع اصیل هستند و دوم، از «تولید خودسر» یا Generative هوش مصنوعی جلوگیری شده، زیرا آسیب پژوهش آن است که هوش مصنوعی بهجای اتکا به منابع اصیل، شروع به ترکیب مفاهیم فاقد اصالت کند.
وی توضیح بیشتر درباره جزئیات زمان رونمایی را به مجموعه فناوری المصطفی که متصدی پروژه است، موکول کرد.
المصطفی؛ قطب ترجمه و عرضه ۷ هزار اثر
معاون پژوهش المصطفی در تشریح برنامههای این نهاد در موسم پژوهش، المصطفی را از قطبهای ترجمه در کشور نامید، زیرا هیچ مرکز حوزوی یا دانشگاهی به لحاظ ترجمه به زبانهای مختلف به پای المصطفی نرسیده است.
وی با اشاره به اینکه المصطفی تقریباً ۷ هزار عنوان ترجمه دارد که تاکنون جمعآوری شده و نزدیک به ۴۰ زبان زنده دنیا منتشر شده است، تأکید کرد که کار المصطفی، ترجمه از زبان فارسی و صدور تفکر و اندیشه است که تلاش بسیار مهمی برای ایجاد تراز مثبت ترجمه در دادوستد جهانی به شمار میرود.
جزئیات نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی المصطفی
حجتالاسلام والمسلمین عابدینژاد نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی المصطفی را فرصتی برای بازنمایی و عرضه فعالیتهای پژوهشی طول سال دانست و از چند خصوصیت اصلی در این نمایشگاه خبر داد:
- عرضه ترجمههای برگزیده: نمایش برگزیده کارهای ترجمه به ۴۰ زبان در یک غرفه مخصوص.
- معرفی نشریات علمی: معرفی حدود ۳۰ نشریه علمی حوزوی و وزارتی داخلی و خارجی المصطفی.
- عرضه تازههای نشر: عرضه تازههای نشر المصطفی در حوزههای دانشی متنوع (فلسفه، کلام، عرفان، فقه، اصول، تاریخ و علوم قرآن).
- منشورات: المصطفی تقریباً ۷ هزار عنوان منشورات دارد که آثار منتخب آن در نمایشگاه عرضه خواهد شد.
- عرضه توانمندیهای مجتمعها: عرضه توانمندیها و آثار پژوهشی واحدهای صفی المصطفی که هر یک اعتبار جهانی دارند، مانند دانشگاه مجازی، مجتمع علوم انسانی، مجتمع فقه، مجتمع تاریخ، مجتمع حکمت، و زبان و فرهنگ.
وی تاریخ آغاز نمایشگاه را شنبه ۲۲ آذر ماه در محل مجتمع امام خمینی، جنب گلزار شهدا اعلام کرد و از عموم اصحاب علم، اندیشه، پژوهش و فرهنگ برای بازدید دعوت کرد.
عابدینژاد همچنین افزود که در کنار نمایش آثار، کرسیها، نشستهای علمی و جلسات نقد کتاب نیز برنامهریزی شده و ساعات پذیرایی از مهمانان در نوبت صبح از ۹ تا ۱۳ و بعد از ظهر از ۱۶ تا ۲۰ خواهد بود.
معاون پژوهش المصطفی با اشاره به اینکه در گذشته این نمایشگاه بیشتر در داخل مجموعه المصطفی برگزار میشد، اعلام کرد که امسال سیاست بر این قرار گرفت که عموم مردم نیز بتوانند از دستاوردها دیدن کنند و تأکید کرد که آثار شاخص برای رونمایی همواره وجود دارند و غرفههای مختلف برنامههای رونمایی از چاپ اول آثار خود را دارند.
توجه به قالبهای نوین پژوهشی (سمعی و بصری)
معاون پژوهش المصطفی در پاسخ به سؤالی درباره کاربرد پژوهشها در زندگی روزمره و خروج از انحصار قالب مکتوب، تأیید کرد که این نکته درستی است و اخیراً بخشی با عنوان «پژوهشهای سمعی و بصری» در کنار پژوهشهای مجازی در معاونت پژوهش تعریف شده است.
وی توضیح داد: در گذشته قالب کلی پژوهش بهصورت کتاب و مقاله بود، اما اکنون با قالبهای جدیدی مانند مستندها (که ماهیت پژوهشی دارند و گاهی مطالعاتشان چندین برابر یک مقاله زمان برده است) و کلیپهای کوتاه پژوهشی مواجه هستیم.
عابدینژاد در پایان گفت: المصطفی این قالبها را شناسایی و وارد شاخصهای ارزیابی پژوهشی کرده است (هم پژوهشهای مجازی و هم پژوهشهای سمعی هنری) و در صدد تقویت این حوزه نوپا است.
وی با بیان تجربهای شخصی گفت: به طلاب پیشنهاد میکنم بهجای تحقیق مکتوب، کلیپ پژوهشی تولید کنند، زیرا باید دید فکر با چه ابزار و رسانهای ساخته میشود.
........
پایان پیام/
نظر شما