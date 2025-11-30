«حذف» نام ششمین رئیس‌ رژیم صهیونیستی از پارک عمومی، دولت و شهرداری را رودرروی هم قرار داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت مرکزی ایرلند در اقدامی بیسابقه، رسماً از شورای شهر دبلن خواست تا از طرح پیشنهادی برای تغییر نام «پارک حاییم هرتسوغ» صرفنظر کند. این پیشنهاد که توسط یک کمیته محلی مطرح شده، به دلیل نامگذاری پارک به یاد ششمین رئیس رژیم صهیونیستی (که متولد ایرلند بود)، از سوی مقامات تلآویو و رهبران جامعه یهودی ایرلند، «یهودستیزانه» توصیف شده است.
این اختلاف در حالی رخ میدهد که ایرلند همواره یکی از منتقدان سرسخت سیاستهای دولت بنیامین نتانیاهو در قبال غزه بوده و نخستین کشور اتحادیه اروپا بود که دولت فلسطین را به رسمیت شناخت. با این حال، وزیر امور خارجه ایرلند، هِلِن مَکآنتی، تأکید کرده است که انتقاد از سیاستهای اسرائیل در غزه نباید به حذف هویتهای ملی منجر شود.
مکنتی در بیانیهای اعلام کرد: «تغییر نام یک پارک عمومی به این شکل، و حذف نام یک مرد یهودی ایرلندی، هیچ ارتباطی به مسائل غزه ندارد و جایی در جمهوری ما که مبتنی بر پذیرش همه است، ندارد.»
پیشنهاد تغییر نام، که قرار است در شورای شهر به رأی گذاشته شود، نگرانی عمیقی را در جامعه یهودی کوچک ایرلند (حدود ۳۰۰۰ نفر) برانگیخته است.
موریس کوهن، رئیس شورای نمایندگی یهودیان ایرلند، این اقدام را «عملی آشکار از یهودستیزی» دانست. همچنین، دفتر رئیسجمهور اسبق، حاییم هرتسوغ (که در سال ۱۹۹۷ درگذشت)، این طرح را «شرمآور» و «فاجعهبار» خوانده است. یونی فیدر، خاخام اعظم ایرلند، نیز هشدار داد که این اقدام «نقطه عطفی در تاریخ یهودی-ایرلندی را پاک کرده و پیام انزوا به جامعه کوچک ما میفرستد.»
در مقابل، وزیر امور خارجه اسرائیل، گیدعون ساعر، در واکنش به این تحولات، دبلن را «پایتخت یهودستیزی جهان» نامید.
این پرونده در آستانه رأیگیری در شورای شهر، تقابل آشکاری را میان مواضع ضد اسرائیلی دولت ایرلند در عرصه بینالملل و حساسیتهای هویتی داخلی این کشور نشان میدهد.
