به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «ایمن عوده» عضو کنست رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ۹۰ درصد از مخالفان «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر اسرائیل، موافق اعطای عفو به او خواهند بود، مشروط بر اینکه از عرصه سیاست کنارهگیری کند.
عوده در گفتوگو با شبکه "المملکة" تأکید کرد: «مسئله اصلی عفو نیست، بلکه ادامه فعالیت سیاسی نتانیاهو است. حدود ۹۰ درصد مخالفان او خوشحال خواهند شد اگر معاملهای صورت گیرد؛ یعنی عفو در برابر پایان کار سیاسی نتانیاهو.»
پیشتر دفتر رئیس رژیم صهیونیستی اسحاق هرتزوگ اعلام کرده بود که نتانیاهو رسماً درخواست عفو خود را به رئیسجمهور ارائه کرده است. در بیانیه دفتر ریاستجمهوری آمده بود: «این درخواست استثنایی است و پیامدهای بزرگی دارد. پس از دریافت همه دیدگاههای مرتبط، رئیسجمهور با مسئولیت و صداقت آن را بررسی خواهد کرد.»
عوده بعید دانست که هرتزوگ بدون شرطی خاص با عفو موافقت کند و افزود: «درخواست نتانیاهو برای عفو، اعتراف ضمنی است که او توانایی مقابله با دادگاهها را ندارد و اگر میتوانست بیگناهی خود را ثابت کند، هرگز چنین درخواستی نمیداد.»
وی همچنین پیشبینی کرد که نتانیاهو میداند در دادگاه محکوم خواهد شد و این محکومیت او را به مدت هفت سال از نامزدی محروم میکند. عوده در ادامه گفت: «دادگاه عالی اسرائیل میداند اگر نتانیاهو یک دوره دیگر در مقام نخستوزیری باقی بماند، موجودیت دادگاه از بین خواهد رفت.»
