به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام سیدحیاتالله عالمی بلخابی، معاون کمیسیون عالی شیعیان افغانستان میگوید که منحصر کردن امام حسین(ع) به شیعیان، در واقع توهین به آن حضرت شمرده میشود.
هزاران نفر از پیروان و محبان اهلبیت(ع) در چهلمین روز شهادت امام حسین(ع) در حرم امامزاده یحیی(ع) شهر سرپل افغانستان گردهم آمدند و با ذکر مصائب کربلا، یاد و خاطره آن حضرت و یاران با وفایش را گرامی داشتند.
معاون کمیسیون عالی شیعیان افغانستان در این مراسم به تبیین اهمیت اربعین حسینی، فلسفه زیارت و نقش مراسم عزاداری در تقویت اتحاد و همدلی میان امت اسلامی پرداخت و تاکید ورزید که از این مناسبتهای ارزشمند در راستای تقویت اتحاد و برادری میان مردم مسلمان افغانستان استفاده شود.
حجتالاسلام بلخابی در سخنانی گفت: حسین نه مربوط به شیعه است، نه مربوط به سنی. من میگویم که تنها برای مسلمانها هم نیست. هر آزادهای، چه شیعه، چه سنی، چه مسلمان و چه غیر مسلمان یقینا از حرکت امام حسین(ع) انگیزه گرفته است.
او به وضوح اظهار داشت که منحصرکردن امام حسین(ع) به شیعه، در واقع توهین به امام حسین(ع) است.
در همین حال، برخی از علمای شیعه و زائران امامزاده یحیی(ع) در استان سرپل افغانستان میگویند که شرکت پیروان امام حسین(ع) در مراسم اربعین حسینی در این استان به بیش از صد هزار نفر میرسد.
حجتالاسلام محمدحسین فدایی بلوچ، از علمای شیعه این استان گفت که موکبداران بیشماری با توزیع نذورات و ارایه خدمات از زائران پذیرایی کردند و وظیفه خود دانستند که اگر در بینالحرمین نبودند، در کنار مرقد امامزاده یحیی از زائران و پیروان اهلبیت(ع) به خوبی پذیرایی کنند.
او گفت که با درس گرفتن از مکتب امام حسین(ع) هرگز به ظلم و ستم تن نخواهند داد و راه آن حضرت را تا آخرین نفس، ادامه خواهند داد.
چند سالی است که محبان اهلبیت(ع) در افغانستان در روز اربعین با پای پیاده به حرم امامزاده یحیی(ع)، نوه امام حسین(ع) میروند، اما این مراسم امسال به دلیل عدم صدور ویزای زیارت اربعین برای شیعیان افغانستان از سوی کشور عراق، گستردهتر و با حضور زائران بیشتری برگزار شد.
بسیاری از مجاوران امامزاده یحیی تاکید کردند که با الگوگیری از فرهنگ مردم عراق، از زائرانی که از استانهای مختلف افغانستان برای زیارت به استان سرپل میآیند، پذیرایی صورت میگیرد و این فرهنگ زیبا ترویج میشود.
..............
پایان پیام/
نظر شما