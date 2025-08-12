به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سنگ‌تهداب حرم مطهر امام‌زاده یحیی (ع) حدود بیست سال پیش به دست حضرت آیت‌الله عالمی بلخابی گذاشته شد، اما با رحلت ایشان روند بازسازی این مکان متوقف گردید.

اکنون با حضور دکتر سید روح حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل، و حمیدرضا احمدی، سرکنسول ایران در مزارشریف، این پروژه عمرانی و مذهبی دوباره آغاز شد.

آقای حسینی در مراسم آغاز بازسازی گفت: «امام‌زاده یحیی علیه‌السلام، نواده رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله، متعلق به همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی است و این مکان، نماد وحدت و افتخار امت اسلامی است.» او تأکید کرد که ایران و افغانستان دارای فرهنگ، دین و رسوم مشترک‌اند و تنها یک مرز فرضی میان دو ملت وجود دارد. به گفته او، «زمانی می‌توانیم بر مشکلات پیروز شویم که متحد باشیم.»

حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن عالمی، تولیت آستان مقدس امام‌زاده یحیی (ع)، نیز با تقدیر از تلاش‌های امارت اسلامی در بازسازی آبده‌های تاریخی و مذهبی، از همکاری‌های همیشگی جمهوری اسلامی ایران در پروژه‌های فرهنگی و عمرانی افغانستان قدردانی کرد.

در پایان این مراسم، استاندار سرپل افغانتسان و جمعی از مسئولان ادارات دولتی، همراه با هیئت ایرانی، از بخش‌های مختلف حرم مطهر بازدید کرده و بر اهمیت این پروژه در تقویت پیوندهای مذهبی و فرهنگی تأکید ورزیدند.

