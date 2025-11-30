افتتاح یک نمازخانه در ورزشگاه خانگی منچستر، اولدترافورد + عکس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ باشگاه منچستریونایتد نمازخانه کوچک جدیدی را در ورزشگاه خانگی خود اولدترافورد افتتاح کرده تا هواداران مسلمان و دیگر ادیان بتوانند در روزهای مسابقه، عبادت خود را بدون نگرانی از دست دادن بخشی از بازی انجام دهند. به گفته مسئولین این باشگاه این نمازخانه نتیجه همکاری نزدیک باشگاه با هواداران بوده و ظرفیت حضور هم‌زمان حدود ۲۰ نفر را دارد. سجاده‌های موردنیاز نیز توسط «باشگاه هواداران مسلمان منچستریونایتد» فراهم شده است.

نمازخانه در قالب یک کانکس کوچک ایجاد شده که به رنگ قرمز—رنگ نمادین باشگاه—رنگ‌آمیزی شده و به قفسه کفش، سجاده و رادیاتور برای گرم نگه داشتن فضا در شب‌های سرد منچستر مجهز است.

این اتاق با همراهی و مشارکت فعال «باشگاه هواداران مسلمان منچستریونایتد» (MUMSC) ایجاد شده و اعضای این گروه از نخستین کسانی بودند که از آن استفاده کردند. این همکاری بخشی از تلاش مداوم باشگاه برای تقویت شمول‌پذیری و احترام به نیازهای مذهبی هواداران به شمار می‌رود.

آصف محمود، رئیس MUMSC، در گفت‌وگو با The New Arab این اقدام را گامی مثبت و مهم توصیف کرد و گفت: «به‌عنوان باشگاه رسمی هواداران مسلمان منچستریونایتد، همواره تلاش کرده‌ایم هواداران مسلمان در اولدترافورد احساس ارزشمندی و درک متقابل داشته باشند. ایجاد این اتاق چندمذهبی پیشرفتی قابل توجه است و از باشگاه برای همکاری و تحقق آن قدردان هستیم.»

