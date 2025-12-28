آغاز عملیات گسترده شناسایی و دفن مجدد قربانیان جنگ خارطوم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های محلی در ایالت خارطوم سودان عملیات گسترده‌ای را برای شناسایی و دفن مجدد اجساد قربانیان جنگ آغاز کرده‌اند؛ اقدامی که پس از ماه‌ها درگیری و دفن هزاران جسد در مکان‌های غیرمجاز همچون خانه‌های متروکه، مدارس و میدان‌های عمومی صورت می‌گیرد.

این اقدام برای صدها خانواده سودانی لحظه‌ای تلخ و دشوار بود؛ چرا که آنان بار دیگر با صحنه وداع با عزیزانشان روبه‌رو شدند، در حالی که پیش‌تر مجبور شده بودند اجساد را به‌سرعت و بدون امکانات کافی دفن کنند.

عملیات شناسایی و دفن مجدد با هماهنگی دولت ایالتی، پزشکی قانونی، دادستانی کل، هلال‌احمر، گروه‌های داوطلب و کمیته‌های مردمی انجام می‌شود. هدف این طرح، انتقال اجساد به قبرستان‌های رسمی و رعایت حداقل اصول قانونی، بهداشتی و کرامت انسانی است.

به گفته نهادهای مسئول، این روند شامل چند مرحله است: شناسایی محل‌های دفن غیرقانونی، اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها، استخراج اجساد زیر نظر پزشکان متخصص، و سپس دفن مجدد همراه با ثبت اطلاعات موجود قربانیان.

این کارزار مناطق وسیعی از ایالت خارطوم را دربرمی‌گیرد؛ از ام‌درمان تا خارطوم بحری و پایتخت. این اقدام ادامه تلاش‌های پیشین برای پاکسازی آثار جنگ است، به‌ویژه اجسادی که مدت‌ها در خیابان‌ها و محله‌های مسکونی باقی مانده بودند.

کمیته ثبت قبور در خارطوم اعلام کرد که هزاران محل دفن غیرمجاز در میدان‌ها، مدارس و محله‌ها شناسایی شده است. برآوردهای پزشکی قانونی حتی ارقام بالاتری را نشان می‌دهد که بیانگر عمق هرج‌ومرج ناشی از جنگ در شهرهاست.

این عملیات با چالش‌های بزرگی روبه‌روست؛ از جمله تخریب آزمایشگاه‌های DNA و کمبود تجهیزات پزشکی برای نگهداری اجساد، که مانع شناسایی دقیق قربانیان و تکمیل مستندات جنایی می‌شود. با وجود این مشکلات، مقام‌های محلی اعلام کردند تاکنون بیش از 15 هزار جسد در مناطق مختلف ایالت خارطوم، دفن شده و کار در هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت.

مسئولان تأکید کردند که هدف این اقدام تنها ساماندهی وضعیت بهداشتی و محیطی نیست، بلکه کاهش فشار روانی بر مردم و پایان دادن به یکی از تلخ‌ترین فصل‌های جنگ از طریق دفن مجدد قربانیان در مکان‌های شایسته و با حفظ کرامت انسانی است.

گفتنی است در ایالت خارطوم سودان جنگ شدیدی بین ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع رخ داد که به «نبرد خارطوم» مشهور است. این نبرد از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ (۲۶ فروردین ۱۴۰۲) آغاز شد و تا ۲۶ مارس ۲۰۲۵ (۶ فروردین ۱۴۰۴) ادامه یافت؛ یعنی نزدیک به ۲ سال طول کشید.

این جنگ نه‌تنها پایتخت سودان را ویران کرد، بلکه بحران انسانی بزرگی ایجاد نمود. هزاران جسد در خیابان‌ها و مناطق مسکونی باقی ماند که اکنون دولت سودان در حال دفن مجدد آنهاست. نبرد خارطوم نشان‌دهنده رقابت شدید میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع بود که ریشه در اختلافات سیاسی و نظامی پس از سقوط عمرالبشیر داشت.

