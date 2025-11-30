به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاسم روانبخش نماینده مردم قم به مناسبت دهم آذرماه، سالروز شهادت آیتالله مدرس و روز مجلس شورای اسلامی برگزار شد سخنگوی فراکسیون زیارت مجلس شورای اسلامی، با تبریک هفته بسیج و گرامیداشت روز مجلس، طی نشستی خبری با اهالی رسانه در قم، گزارشی از فعالیتهای دوره ۱۶ ماهه ریاست خود بر مجمع نمایندگان قم ارائه کرد. وی هدف از این دیدار صمیمانه را استفاده از راهکارها و پیشنهادات اصحاب قلم برای حل معضلات استان اعلام کرد و تأکید نمود که «مجلس در رأس امور است» و نمایندگان باید بر اساس سوگندی که خوردهاند، صرفاً مصالح کشور و مردم را مد نظر قرار دهند و از استبداد در رأی، منافع شخصی، فامیلی و قومیتی بپرهیزند.
به گزارش خبرنگار ابنا، قاسم روانبخش نماینده مردم قم، «همدلی نمایندگان قم» در این دوره را بسیار مهم و مبارک خواند و بیان کرد: این هماهنگی، کارها را جلو میبرد و موجب انسجام در میان مدیران عالی و سایر مدیران استان شده است. وی با اشاره به ابتکار تشکیل «جلسه سران استان قم»، اظهار داشت: این جلسات تقریباً هفتگی با حضور استاندار، ریاست دادگستری و دادستان قم برگزار میشود تا تصمیمات کلان برای حل مشکلات اتخاذ شود و بحث فرودگاه نیز از تصمیمات این جلسات بوده است.
فرودگاه قم؛ ابرپروژه نیازمند زوار بینالمللی
عضو مجمع نمایندگان با تأکید بر اهمیت فرودگاه قم که سیزده سال تعطیل مانده بود، اعلام کرد: فرودگاه قم از ضروریات استان است، زیرا استان قم به دلیل وجود حرم مطهر حضرت معصومه(س) و حضور محصلان از بیش از ۷۴ کشور دنیا و نیز وجود بندر خشک سلفچگان، از نظر باری و زواری صرفه اقتصادی دارد. وی افزود: با تدبیر استاندار و ورود دستگاه قضایی استان، مشکل حقوقی فرودگاه قم حل شد. تأمین بودجه مورد نیاز فرودگاه که حدود هفت همت است، از طریق مولدسازی و توافق با کمیته امداد تأمین شده است. برآورد شده است که این پروژه طی دو تا دو و نیم سال آینده به بهرهبرداری برسد و بنیاد مسکن نیز ساخت باند آن را در دست گرفته است.
پیگیری زیرساختهای زیارت و حمل و نقل
سخنگوی فراکسیون زیارت به تلاشها در حوزه زیارت اشاره کرد و گفت: به عنوان سخنگوی فراکسیون زیارت، پیگیر سفر این فراکسیون به قم، پیش از نیمه شعبان، جهت بررسی مشکلات و پروژههای زائران هستیم. وی همچنین خبر داد که برای احداث شهرک زیارتی ۱۰۰ هکتاری در ابتدای اتوبان، با عتبات عالیات توافق شده است تا خود عتبه حسینی سرمایهگذاری کند که میتواند سرمایهگذاری بزرگی در استان باشد.
وی همچنین به پیشرفت خط یک مترو (میدان مطهری تا قلعه کامکار) اشاره کرد که آماده واگذاری واگن است و مصوبه خط دو مترو (۲۸ کیلومتر) از شورای عالی ترافیک کشور اخذ شده است. وی مونوریل قم را «استخوانی در گلو» خواند و تأکید کرد که تخریب آن یا تغییر کاربریاش بدون مطالعه درست نیست و بهترین فرض، ادامه دادن آن تا حرم است که سرمایهای معادل شش همت در آن انباشته شده است.
مبارزه با ریزگرد و عدم دخالت در انتصابات
نماینده مردم قم در بخش دیگری از سخنان خود، به معضل ریزگردها اشاره کرد و تأکید نمود: در قم ۵۲ هزار هکتار زمین آلوده داریم که ۵ ماه اول سال آلودگی جدی ایجاد میکند. خوشبختانه با همکاری وزارت نفت، ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه برای این کار گذاشته شده و کار بیابانزدایی در ۲۰۰ هکتار آغاز شده است. وی افزود: برای تأمین آب این مناطق، مقرر شده است که از پساب فاضلاب شهری برای لولهگذاری به سمت سراجه استفاده شود.
وی در خصوص انتصابات مدیران استان، تأکید کرد: نمایندگان قم در انتصابات دخالت نمیکنند و صرفاً نقش نظارتی خود را اعمال میکنند تا مدیران ضعیف منصوب نشوند. وی خاطرنشان کرد که در بحث شفافیت، آرای نمایندگان به طرحها و لوایح در سایت مجلس شفاف است.
