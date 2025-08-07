به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم کلنگزنی هنرستان جامع دخترانه حضرت فاطمهزهرا (س) و دو مدرسهٔ ۱۲ و ۱۵ کلاسه در شهرک پردیسان که پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ برگزار شد، روانبخش و منان رئیسی، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم همراهی جدّی قوا برای تسریع در ساخت و تجهیز این مراکز آموزشی تأکید کردند.
روانبخش با اشاره به کمبود فضای آموزشی در استان قم گفت: «ما علاوه بر تأمین اعتبارات لازم در بودجه سال آینده، در کمیسیون آموزش و پرورش مجلس نیز موضوع رفع موانع حقوقی و اداری پیشروی پروژههای خیرساز را دنبال خواهیم کرد تا عملیات اجرایی این سه مجتمع آموزشی بدون تأخیر به پایان برسد.»
منان رئیسی نیز با تقدیر از مشارکت خیرین مدرسهساز اظهار داشت: «حمایت مردم نیکاندیش و همراهی سازمان نوسازی مدارس، پشتوانهای مطمئن برای تحقق عدالت آموزشی در قم است. ما موظفیم در مجلس با تدوین طرحهای تسهیلگر، مسیر ساخت مدارس را برای خیّران هموار کنیم و پیگیر اختصاص ردیف اعتباری مشخص در بودجه کل کشور باشیم.»
نمایندگان قم در مجلس با اشاره به ظرفیت هنرستان فنی و حرفهای پردیسان و افزایش قریب به ۹۰۰۰ متر مربع فضای آموزشی، یادآور شدند که این طرحها میبایست ظرف یکسال آینده به بهرهبرداری رسیده تا دانشآموزان این منطقه از امکانات نوین آموزشی بهرهمند شوند.
