به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین کلنگزنی سه پروژه آموزشی شامل هنرستان جامع دخترانه حضرت فاطمهزهرا (س)، مدرسه ۱۵ کلاسه حضرت امام حسن مجتبی (ع) و مدرسه ۱۲ کلاسه حضرت محمد رسولالله (ص) روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ در شهرک پردیسان قم برگزار شد. این مراسم به همت حاج محمد اسماعیلینظر و با مشارکت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم و با هدف تقویت زیرساختهای آموزشی مناطق کمتر برخوردار استان، برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار ابنا، در ابتدای برنامه، محمد جواد محمدیسعید، مدیرکل آموزشوپرورش استان قم، با اشاره به کسری ۷۷ کلاس درس در استان نسبت به میانگین کشوری، آن را چالشی بزرگ در مسیر تحقق عدالت آموزشی دانست و از خیرین درخواست کرد در نهضت ملی مدرسهسازی سهیم شوند.
حاج ابوالفضل هندویان، نماینده مجمع خیرین مدرسهساز، جزئیات فنی پروژهها را تشریح کرد و گفت: «این هنرستان با بیش از بیست فضای کارگاهی و آموزشی و دو مدرسه ۱۲ و ۱۵ کلاسه، گامی مهم در ارتقای کیفیت و کمیت آموزش در پردیسان خواهد بود.»
حاج محمد اسماعیلینظر، خیر مدرسهساز و بانی اصلی طرح، با صدایی لبریز از احساس، یاد کرد که «روح محمد امین در این آئین حاضر و ناظر است» و از حاضران خواست با صلوات و دعا، ثواب این حرکت خیر را تقدیم روح مرحوم امیر کنند.
حجت الاسلام روانبخش و منان رئیسی، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، بر همراهی قوا در تأمین اعتبارات و تسهیل امور اجرایی پروژه تأکید کردند.
احمدرضا اجتهادی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، گزارشی از برنامههای نوسازی استان ارائه کرد و هدفگذاری سال جاری را ایجاد نزدیک به نه هزار متر مربع فضای آموزشی جدید برشمرد.
مهندس بهنامجو، استاندار قم، اظهار داشت: «دولت اشتیاق دارد با بسیج امکانات و پشتیبانی از خیرین، هر چه سریعتر این طرحها را وارد فاز اجرایی کند.»
پس از سخنرانیها و قرائت فاتحه مشترک، حضار به صورت نمادین کلنگ ساخت این سه واحد آموزشی را برداشتند.
با تزریق این حجم از فضای آموزشی جدید در پردیسان، علاوه بر جبران کسری کلاسهای درس، انتظار میرود زمینههای یادگیری تخصصی و مهارتی نیز برای دختران و پسران این منطقه فراهم آید. مسئولان آموزشوپرورش و نوسازی مدارس استان قم امیدوارند با تداوم همکاری خیرین و تسهیلگری نهادهای دولتی، هر چه سریعتر شاهد بهرهبرداری از این سه مجتمع تربیتی و کلنگزنی پروژههای بعدی باشیم.
