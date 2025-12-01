رونق مساجد و ترویج نماز راهبرد مقابله با جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجمین هماندیشی رابطان اقامه نماز دستگاههای زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به میزبانی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در این نشست با تأکید بر جایگاه امام جماعت به عنوان مدیر طبیعی مسجد گفت: ائمه جماعات و عالمان بزرگ برای پرفروغ کردن خانههای خدا تلاش بسیاری کردهاند و امروز نیز ما باید برای رونق مساجد همت کنیم.
وی افزود: در زمینه رونق مساجد کاستیهایی وجود دارد. نسبت به دیگر کشورها، ما در این حوزه نیازمند تلاش بیشتری هستیم، چرا که در بسیاری از کشورها حمایتهای گستردهای از مساجد صورت میگیرد و ما نیز باید مساجد را به رونق شایسته برسانیم.
حجتالاسلام والمسلمین خاموشی تصریح کرد: مساجد منشا حدوث انقلاب بودند و پس از انقلاب نیز باید منشا بقای آن باشند. با توجه به توقعات مقام معظم رهبری، باید برای رونق خانههای خدا اهتمام ورزیم و مردم نیز میتوانند با هزینه در مساجد محله خود، در بقای این اماکن نقش داشته باشند.
رئیس سازمان اوقاف با اشاره به برنامه دشمن در جنگ نرم گفت: مسجد اهمیت ویژهای در جامعه اسلامی دارد و لازم است اماکن دینی و مساجد برای مقابله با تهاجم نرم دشمن تقویت شوند، چرا که امروز مهمترین ابزار دشمن برای تهاجم به کشور ما جنگ نرم است.
وی ادامه داد: قرآن کریم تأکید میکند اگر کسی با نماز مانوس شود از فحشا و منکر دور خواهد شد، بنابراین اگر به دنبال جامعهای اصلاح شده هستیم، باید نماز را توسعه و ترویج دهیم و مسئولان نیز نسبت به فرهنگسازی در این حوزه دغدغهمند باشند.
حجتالاسلام والمسلمین خاموشی خاطرنشان کرد: سازمان اوقاف تلاش دارد از تمامی ظرفیتهای خود برای توسعه و ترویج فرهنگ نماز بهره گیرد.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به برگزاری نشستهای مختلف پیرامون نماز در مجموعههای تحت نظر این وزارتخانه، اظهار کرد: هدف ما استفاده از ظرفیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تقویت دینداری مردم است و توصیه مقام معظم رهبری به مسئولان نیز همین است.
وی افزود: برگزاری دورههای آموزشی برای ائمه جماعات و کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از رویکردهای اصلی ماست. همچنین باید ظرفیتهای مختلف این وزارتخانه را با همافزایی و همگرایی به اشتراک گذاشته و از ابزارهای نوین برای ترویج نماز بهره بگیریم.
