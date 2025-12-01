آیت‌الله علی‌اکبر کلانتری، عضو مجلس خبرگان رهبری، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در فارس، با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس، تأکید کرد : این عالم مجاهد با زمان‌شناسی، بصیرت و شجاعت مثال‌زدنی خود توانست در برابر ظلم رضاخان ایستادگی کند و امروز می‌تواند الگوی کامل برای نمایندگان مجلس و آحاد جامعه باشد.

آیت‌الله کلانتری با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله سید حسن مدرس، اظهار داشت: در میان علما و دانشمندان اسلامی، به‌ویژه در میان شیعه، شهید مدرس از شخصیت‌هایی است که در زمان‌شناسی، بصیرت و اشراف بر حقوق جامعه، به‌ویژه مسائل سیاسی، در جایگاه ممتازی قرار دارد. او از نمونه‌های کم‌نظیری بود که میان علم و دانش، تقوا، شهامت، شجاعت و زمان‌شناسی جمع کرده بود.

وی افزود: شهید مدرس در دوران رضاخان قلدر زندگی می‌کرد، اما با کمال شجاعت در برابر او ایستاد و هرگز تسلیم ظلم نشد. در عین حال، با فروتنی و ساده‌زیستی در میان مردم زندگی می‌کرد و حتی در دوران نمایندگی مجلس نیز هیچ‌گاه به تجملات و رفاه‌طلبی روی نیاورد. سرانجام نیز در همین مسیر، جام شهادت را نوشید و به دست رضاخان به شهادت رسید.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان توصیه کرد: نمایندگان محترم مجلس شایسته است دست‌کم یک بار زندگی‌نامه این شهید بزرگوار را مطالعه کنند، چرا که شهید مدرس در کسوت آنان بوده و راه و روش و منش او می‌تواند الگویی کامل برای آحاد جامعه، به‌ویژه نمایندگان مجلس باشد.

