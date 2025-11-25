  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

پاسخ ایران به هر خطای دشمن سهمگین‌تر از گذشته خواهد بود

۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۹
کد مطلب: 1754019
پاسخ ایران به هر خطای دشمن سهمگین‌تر از گذشته خواهد بود

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در یادواره شهدای داریون با هشدار به رژیم صهیونیستی گفت: اگر دشمن دچار خطای محاسباتی شود، با واکنشی به مراتب کوبنده‌تر از جنگ ۱۲ روزه مواجه خواهد شد. وی تأکید کرد ایران اسلامی با انسجام ملی و ولایت‌مداری قدرتمندتر از گذشته مسیر پرافتخار خود را ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، صبح سه‌شنبه در یادواره شهدای بخش داریون با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار کرد: امروز ایران اسلامی به مدد توسل به ائمه اطهار و حضرت زهرا (س) و با انسجام ملی، قدرتمندتر از گذشته مسیر پرافتخار خود را ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به ایران و واکنش قاطع نیروهای مسلح افزود: این رژیم برخلاف همه موازین بین‌المللی و حقوقی به کشور حمله کرد و با ترور فرماندهان و بمباران منازل مسکونی و کشتن زنان و کودکان، بار دیگر چهره ددمنشانه خود را نشان داد.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: ترور نشانه عجز و ناتوانی یک نظام سیاسی است؛ رژیم صهیونیستی جعلی و بی‌هویت است و کسانی که به ترور روی می‌آورند از رویارویی مستقیم در میدان جنگ هراس دارند.

عزیزی در پایان هشدار داد: دشمن باید بداند در صورت هرگونه اقدام خصمانه، با برخوردی به مراتب سهمگین‌تر از گذشته مواجه خواهد شد.

..............................

پایان پیام/

حجت کهیاری

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha