به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، صبح سهشنبه در یادواره شهدای بخش داریون با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی اظهار کرد: امروز ایران اسلامی به مدد توسل به ائمه اطهار و حضرت زهرا (س) و با انسجام ملی، قدرتمندتر از گذشته مسیر پرافتخار خود را ادامه میدهد.
وی با اشاره به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به ایران و واکنش قاطع نیروهای مسلح افزود: این رژیم برخلاف همه موازین بینالمللی و حقوقی به کشور حمله کرد و با ترور فرماندهان و بمباران منازل مسکونی و کشتن زنان و کودکان، بار دیگر چهره ددمنشانه خود را نشان داد.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: ترور نشانه عجز و ناتوانی یک نظام سیاسی است؛ رژیم صهیونیستی جعلی و بیهویت است و کسانی که به ترور روی میآورند از رویارویی مستقیم در میدان جنگ هراس دارند.
عزیزی در پایان هشدار داد: دشمن باید بداند در صورت هرگونه اقدام خصمانه، با برخوردی به مراتب سهمگینتر از گذشته مواجه خواهد شد.
