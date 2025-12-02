به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خدمات «سید عیسی طباطبایی» به مجاهدان فلسطینی، از نکات کمتر گفته شده از زندگی این مجاهد ایرانی است؛ شخصیتی که حدود ۵۰ سال از عمر خود را صرف فعالیتهای مختلف عمرانی، جهادی و اعتقادی در سرزمین لبنان کرد و «بیهیچ توقعی از هیچ کسی» تلاش کرد تا با نگاهی انسانی، بدون توجه به تفاوت مذاهب اسلامی، خدمت رسانی و محرومیتزدایی را برای مسلمانان لبنانی و فلسطینی انجام دهد.
تاریخ خدمات سید عیسی به مجاهدان فلسطینی، قدمتی همزمان با فعالیتهای او برای خدمت به مسلمانان لبنانی دارد. او سالها قبل از تاسیس حزبالله، همگام با شهید چمران و امام موسی صدر، انجام فعالیتهای فرهنگی، خدماتی و عمرانی برای مسلمانان فلسطینی را آغاز کرده بود، بیآنکه در این میان از شیعیان لبنان غفلت کند.
سید طباطبایی از نخستین شخصیتهایی بود که مجاهدان فلسطینی را با اندیشههای امام خمینی(ره) آشنا کرد و گروههای مختلفی را برای دیدار با امام به ایران آورد. او بارها تلاش کرد تا از انحرافات سیاسی گروههای مختلف فلسطینی جلوگیری کند و اندیشه مقاومت را به عنوان یکی از اصول انقلاب اسلامی به مجاهدان فلسطینی انتقال دهد.
حضور ۷۵ روزه سید طباطبایی در هنگام محاصره نظامی اردوگاه الرشیدیه در سال ۱۳۶۳ شمسی و جلوگیری از گسترش اختلافات و نبرد مسلحانه میان گروههای لبنانی و فلسطینی، جان بسیاری از فلسطینیها را حفظ کرد و آثار جسمی حضور در این محاصره، که بدون آب و غذا و همراه به خوردن گیاهان صحرایی بود، تا مدتها در تن سید ماند.
او با الهام از بنیاد شهید در ایران اسلامی و ایجاد «موسسه شهید فلسطین» تلاش کرد با ایجاد دفاتر در سرزمین های غزه، کرانه باختری، رام الله و نابلس همچنین اردوگاههای فلسطینی در لبنان، خدمات مستمری را به خانوادههای شهدای فلسطین ارائه دهد. دامنه برخی از این کمکها به شهدای داخل سرزمینهای اشغالی نیز رسید و گروههای معتمد، با روشهایی این کمک را به این گروه از خانواده شهدا میرساندند. اگرچه جریانات سیاسی یا نبردهای نظامی، گاه ارائه این خدمات را با اختلال مواجه میکرد، اما این خدمات مستمر در طول حدود ۴۰ سال گذشته، جایگاه برجستهای یه این موسسه داده است.
تاسیس بیمارستان قدس در اردوگاه فلسطینی عین الحلوه، ساخت درمانگاه قدر در اردوگاه برج البراجنه، ساخت مسجد وحدت اسلامی در شهر صور در نزدیکی اردوگاه فلسطینیها، تاسیس درمانگاه در اردوگاه نهر البارد در کنار ارائه خدمات فرهنگی بخشی از خدمات سید طباطبایی به مجاهدان فلسطینی است. اگرچه دامنه گسترده فعالیتهای سید فراتر از این عناوین است، اما جایگاه برجسته سید در میان شخصیتهای شناخته شده فلسطینی، نشان از تاثیر فراوان این خدمات دارد.
خدمات فرهنگی، جهادی و عمرانی سید طباطبایی در کشور لبنان، هیچگاه محدود به شیعیان نبوده و گزارشهای فراوانی از تعاملات گسترده سید با عالمان برجسته مسیحی و شخصیتهای برجسته غیرشیعی نیز میتوان یافت. بیان این خدمات فراتر از این صفحات است و باید در زمان دیگر به آن پرداخت.
اگرچه منزل سید عیسی طباطبایی در طول سالها زندگی او در لبنان، بارها مورد حمله قرار گرفت و چهار بار منزل او با تمامی وسائل زندگی و اسناد شخصی کاملا از بین رفت، به گونهای که هیچ چیز از تصاویر گذشته او باقی نمانده است؛ نه عکسی و نه فیلم و تصویری، اما تلاشهای او توانسته مجموعهای را در این سرزمین به یادگار بگذارد که به اذن الله ماندگار خواهد ماند. آثار و تلاشهایی که بارها مورد تجلیل کتبی «رهبر معظم انقلاب اسلامی» و شخصیتهای برجسته لبنانی از جمله «دبیران کل» شهید حزبالله قرار گرفته است.
سید علیاصغر حسینی/ ابنا
..................
پایان پیام
نظر شما