جایگاه، شخصیت و ویژگیهای سیدعیسی طباطبایی و خدمات همراه با خلوص او در نزدیک به ۵۰ سال حضور در سرزمین لبنان و تلاشهای گسترده او برای کاهش مشکلات همراه با تأسیس، گسترش، تکامل و تداوم سازمانهای مختلف رسانهای، فرهنگی، تبلیغی و عمرانی در این سرزمین، آنچنان گسترده است که بارها شخصیتهای شاخص به تجلیل از آن پرداختهاند.
وی علاوه بر فعالیتهایی که در سالهای قبل از انقلاب در این سرزمین داشت، در طول ۴۵ سال گذشته بهعنوان وکیل شرعی و معتمد مالی حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، منشاء خدمات فراوان بوده است. اگرچه تنوع خدمات و فعالیتهای او، فراتر از یک وکیل شرعی و نماینده مرجعیت شیعی در این منطقه بوده و فعالیتهای او در خدمترسانی به مردم سرزمین لبنان و دیگر سرزمینهای مقاومت گواه بر فعالیتهای جهادی است.
مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله العظمی خامنهای، علاوه بر تجلیلهای متعدد شفاهی، حداقل سه نوشته منتشرشده در تقدیر از این مجاهد ایرانی را نگاشتهاند. ایشان در قرآنی که به ایشان هدیه کردهاند اینگونه نوشتهاند: «خداوند وجود شریف جناب حجتالاسلام آقای حاج عیسی طباطبایی را محفوظ دارد و خدمات با ارزش ایشان را قبول فرماید بمنه و فضله». همچنین مقام معظم رهبری در متن دیگری اخلاص را از ویژگیهای او برشمردهاند: «بارک الله فیک و فی رزقک من المجاهده و الاخلاص». در مکتوب سوم نیز این نوشته را میتوان با دست خط ایشان خواند: «تاریخ بیش از سه دهه گذشته، شاهد حضور مخلصانه و مدبرانه جنابعالی در خدمت به مقاومت اسلامی و نیز اقدامات موثر فرهنگی و اجتماعی در فلسطین و لبنان در کسوت نمایندگی حضرت امام قدس سره و اینجانب میباشد. برخود لازم میدانم از این تلاشهای گسترده و فداکاریها و تحمل مشکلات و ناملایمات صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.»
سیدعیسی طباطبایی، ارتباط ویژهای با دبیران کل شهید حزبالله داشت. این ارتباط خاص، فراتر از یک رابطه همکاری بود؛ بهگونهای که سیدعیسی بارها خود را «تحت ولایت» دبیرکل اعلام کرد. شهید «سیدعباس موسوی» نخست دبیرکل حزبالله، از نخستین همراهان سید در لبنان بود که سالها قبل از تأسیس حزبالله با او همکاری داشت و حتی نبرد اردوگاهها با درایت سید موسوی و سید طباطبایی، پایان یافت.
شهید «سیدحسن نصرالله» نیز در طول ۳۲ سال دبیرکلی حزبالله، غیر از امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، تنها از یک شخصیت زنده ایرانی، بارها به شکل علنی و رسانهای تجلیل کرد. سیدحسن نصرالله درباره سیدعیسی گفته بود: «کسـی که جوانی خود را در این مسـیر طی کـرده و امروز در مرحلـــه پیری اسـت و همـه ایـــن مسـیر را در خدمـت لبنـان و مـردم و مقاومـت آن طـی کرد و صــدق و محبت عظیـم برای لبنـان و ملت و مقاومت طی کـــرده اســـت و از او جـز اخـلاص و مقاومـت آن بـهویـژه برای خانـــواده شـهدا و جانبـازان چیز دیگـری نمیشناسیم. هر عبارتی به کار ببرم، نمیتوانم جزئی هرچند کوچک از حق این سید جلیل بر ما و مسیری که آمدهایم و بر ملت ما را ادا کنیم و از خدا میخواهیم این اعمال را از او بپذیرد و بهترین پاداش که از آن مجاهدان و مخلصان درگاهش است را برای او درنظر بگیرد و عمر مبارک او را طولانی گرداند.»
«سیدهاشم صفیالدین»، دبیرکل شهید حزبالله نیز در سخنانی بسیار خاص، با بیان اینکه از حدود ۵۰ سال پیش با فعالیتها و اقدامات ایشان آشنا است، این عبارات را برای وی بیان میکرد، عبارتهایی که بینیاز از هر توضیحی جایگاه سید را نشان میدهد: «سیدعیسی طباطبایی برای ما ارزش معنوی و ارزشی به اندازه تأسیس کل مقاومت و حزبالله را دارد.»
سید علیاصغر حسینی/ ابنا
