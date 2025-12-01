راه میرزا کوچک خان با ۱۵۲ روحانی شهید ادامه یافت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمدرضا داوطلب» روز یکشنبه، 9 آذر 1404 در آیین ادبی عصر شعر ایثار گیلان با محوریت شهید روحانی میرزا کوچک خان جنگ در رشت، اظهار کرد: گیلان مهد و خاستگاه تشیع و عالمان برجسته دینی است.

مدیرکل بنیاد شهید استان گیلان با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره آیت‌الله بهجت، در زمان حیات افزود: آیت الله بهجت غنی‌ترین مرد معنوی بعد از امام زمان (عج) هستند.

وی با بیان اینکه اوج برنامه‌های کنگره سال ۱۴۰۲ برای برگزاری در سال ۱۴۰۳ بود، گفت: مردم از همه اقشار در این برنامه حضور داشتند و ماندگاری مباحث مختلف دینی در گرو حضور مردم است.

داوطلب با اشاره به نقش هنرمندان در عصر شعرایثار، گفت: هر آنچه به عنوان اثر هنری خلق شد، چه شعر و چه نثر، ارزشمند است و در سالروز شهادت بزرگ مرد رشت، این آثار ماندگار خواهند بود.

وی با بیان اینکه میراث شهید میرزا کوچک خان الهام‌بخش است، اظهار کرد: در راستای راه و رسم شهید میرزا کوچک خان جنگلی، ۱۵۲ روحانی شهید همانند میرزا کوچک خان تقدیم انقلاب شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان، افزود: گیلان را باید سرود و نوشت چرا که آیندگان تشنه شنیدن این افتخارات هستند.

وی با اشاره به رشادت‌های اخیر مردم گیلان و افتخار آفرینی در جنگ ۱۲ روزه، گفت: گیلانی‌ها با بصیرت تمام از همه موهبت، گذشتند وبا زمان‌شناسی و بصیرت از خاک ایران دفاع کردند و شهادت را رقم زدند.

داوطلب با بیان اینکه این استان با ۸۰۰۰ شهید افتخارآفرین است، اظهار کرد: با وجود فاصله چندصد کیلومتری از منطقه جنگ، گیلان با تقدیم ۸ هزار شهید در دفاع از نظام و انقلاب خوش درخشید.

وی با اشاره به اینکه در اکثر رده‌های شهید تقدیم شده است افزود: گیلان اولین استاندار شهید کشور را تقدیم کرده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان با تقدیر از هنرمندان با حضور در چنین برنامه‌ها، گفت: حضور گسترده مردم در برنامه‌های فرهنگی و هنری، نشان‌دهنده استمرار راه شهیدان و ماندگاری فرهنگ ایثار است.

گفتنی است، در این مراسم علاوه بر شعر خوانی ۱۴ شاعر آئینی، از نماهنگ از آنِ میرزا با صدای سجاد شاکری، موسیقی شروین معینی و با شعر مرحوم نصرالله مردانی، علیرضا قزوه و رقیه آزادنیا رونمایی شد.

