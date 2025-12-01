نظریه وحدت بر پایه امامت نیازمند بحث و نقد جدی است/ «گفتمان امامت، الگوی معرفتی در تقریب» پژوهشی که تقدیر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مرتضی علیزاده نجار، عضو هیأت علمی بنیاد بین‌المللی امامت، در حاشیه نشست علمی «غدیر، محور وحدت اسلامی» که با همکاری انجمن علمی امامت حوزه و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در قم برگزار شد، طی یک مصاحبه با ابنا به تشریح فعالیت‌های پژوهشی خود در زمینه وحدت اسلامی پرداخت.

به گزارش خبرنگار ابنا، دکتر علیزاده نجار که در این نشست به عنوان دبیر علمی نیز حضور داشت، با معرفی خود به عنوان طلبه حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی پژوهشکده امامت و همکاری پژوهشی در بنیاد بین‌المللی امامت، به جایگاه تحقیقاتش در حوزه تقریب اشاره کرد.

آسیب‌شناسی پروژه‌های تقریبی؛ مقاله‌ای مورد تقدیر

وی بیان کرد که سال گذشته در هشتمین جشنواره مقالات حوزوی که در کتاب سال حوزه برگزار گردید، مقاله‌ای با عنوان «آسیب‌شناسی پروژه‌های تقریبی» نگارش کرده است.

وی افزود: «بحمدالله این مقاله مورد استقبال و تأیید هیئت داوران قرار گرفت و در آن جلسه از این پژوهش تقدیر به عمل آمد. ما توصیه می‌کنیم دوستانی که علاقه‌مند به پروژه‌های تقریبی هستند، این مقاله را مطالعه فرمایند.»

«گفتمان امامت»؛ نظریه وحدت بر محور ولایت

عضو هیأت علمی بنیاد بین‌المللی امامت در ادامه به انتشار کتابی بر اساس این تحقیقات اشاره کرد و عنوان نمود: «عنوان کتاب، گفتمان امامت، الگوی معرفتی در تقریب و وحدت است».

وی توضیح داد که در این کتاب، نظریه وحدت و تقریب بر محور امامت اهل بیت (علیهم‌السلام) یا با الگوی امامت به طور کلی مطرح گردیده است. وی تأکید کرد: «شایسته است که همچنان این کتاب و نظریه‌ای که در آن طرح شده، مورد بحث و نقد قرار گیرد و اگر دیدگاه بدیلی موجود است، ما بشنویم و استفاده کنیم.»

ساختار نظریه در پنج فصل

دکتر علیزاده نجار در تبیین محتوای این اثر پنج فصلی توضیح داد: «ما ابتدا به تاریخچه دیدگاه‌های تقریبی پرداختیم. سپس دیدگاه‌ها و نظریاتی را که در باب تقریب وجود دارد، بررسی نموده، برخی را نقد و برخی دیگر را مورد تحلیل قرار دادیم.»

وی در پایان تشریح محتوای کتاب گفت: «در نهایت، مبانی دیدگاه خودمان را بیان کردیم و ادله آن را ذکر نمودیم. در بخش پایانی نیز راهکارها و راهبردهای نظریه خود را ارائه کردیم که این نظریه بر پایه امامت استوار است؛ یعنی وحدت و تقریب بر پایه امامت، که در پنج فصل این کتاب خلاصه می‌شود.»

