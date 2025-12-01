به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «غدیر، محور وحدت اسلامی» در تاریخ دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ با حضور اندیشمندان و پژوهشگران در قم، پژوهشگاه مطالعات تقریبی، برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، به تبیین نظریه «محوریت غدیر» برای هم‌بستگی امت اسلامی پرداخت.

به گزارش خبرنگار ابنا، دبیر کل مجمع جهانی تقریب در ابتدای سخنان خویش، ضمن گرامیداشت یاد حضرت امام خمینی(ره) و همه شهدای اسلام، ازجمله شهدای مقاومت، بر سه توصیه قرآنی «تواصی بالحق»، «تواصی به صبر» و «تواصی بالمرحمه» که وظیفه مؤمنان در برابر یکدیگر است، تأکید کرد.

ولایت علوی؛ حبل‌الله برای جلوگیری از تفرقه

وی تفرقه را از جایی آغاز دانست که توصیه‌های به حق پیامبر اعظم در حوزه ولایت، امامت و خلافت امیرالمؤمنین(ع) مورد توجه قرار نگرفت. وی افزود: از نگاه ما «اعتصام به حبل الله» یعنی اعتصام به امیرالمؤمنین(ع)، به ولایت الهی و علوی. اگر چنین اعتصامی که ریسمانی از آسمان آویخته شده است، شکل می‌گرفت، حتماً تفرقه ایجاد نمی‌شد و وحدت محقق می‌گردید.

دکتر شهریاری در پاسخ به این پرسش که چرا غدیر می‌تواند منشأ وحدت باشد، بیان کرد: اگر ولایت امیرالمؤمنین محقق می‌شد، مصائبی که از قرن‌ها پیش تا کنون پدید آمده، اتفاق نمی‌افتاد. اما اگر آن مسیر وحدت آسمانی محقق نشد، باز هم امر به «لاتفرَّقوا» پابرجاست؛ تفرقه امری نیست که محبوب یا مورد مصلحت باشد.

تدبیر ۲۵ ساله برای حفظ انسجام داخلی

دبیر کل مجمع جهانی تقریب، بر ضرورت مطالعه سیره ۲۵ ساله امیرالمؤمنین(ع) تأکید کرد و سکوت حضرت در آن مقطع را ناشی از تدبیر وی دانست. وی اشاره کرد که در آن دوران، معظم اهل اسلام مرتد شدند و کل دوران خلافت ابوبکر به بازگرداندن این مرتدین مشغول بود؛ قبایل عهدشکنی کردند، جزیه و زکات را قطع کردند و مدعیان نبوت پیدا شدند.

وی متذکر شد: اگر امیرالمؤمنین(ع) در آن شرایط ورود پیدا می‌کرد، لشکر نیمه‌منسجمی که در اطراف ابوبکر بودند، تداوم پیدا نمی‌کرد و جامعه اسلامی حفظ نمی‌شد که امروز ما مسلمان باشیم. وی افزود: تدبیر حضرت امیر(ع)، سکوت ۲۵ ساله و آویختن پرده ولایتشان، باعث شد که انسجام داخلی حفظ شود و ارتداد قبایل شکسته شود.

غدیر؛ یک نمایش مشترک و غیرقابل انکار

دکتر شهریاری با اشاره به شعار تقریب و وحدت که دعوت به تفاهم بر سر مشترکات و معذور داشتن طرف مقابل در اختلافات است، اظهار داشت: ما متعهد به عقیده‌مان هستیم و ولایت امیرالمؤمنین(ع) را حق می‌دانیم، اما اینکه بر سر اختلافات، بیاییم گریبان همدیگر را بگیریم، ناسزا بگوییم، و در شبکه‌های اجتماعی علیه یکدیگر فحاشی و توهین به مقدسات طرف مقابل کنیم، این را ما حرام می‌دانیم. این رفتار شرعاً اشکال دارد که انسان طوری وارد تثبیت حق شود که موجب تفرقه، نزاع و فشل شدن جامعه اسلامی شود.

وی غدیر را نقطه‌ای متفاوت از سایر احادیث دانست و گفت: غدیر فقط یک حدیث نیست، بلکه یک نمایش است. شاید بشود گفت اولین و مهم‌ترین نمایشی که در اسلام سِن داشته است. در غدیر، حضرت رفت بالا، دست امیرالمؤمنین را گرفت و بلند کرد.

وی خاطرنشان کرد: اصل غدیر اشتراک مشترک بین ما و اهل سنت است، چرا که رویدادی است که همگان پذیرفته‌اند رخ داده است؛ مانند قرآن بین دو دفتین که کسی در اصل آن اختلاف ندارد و تنها تفسیر و تحلیل آن متفاوت است.

کف و سقف وحدت و خطوط قرمز عملیاتی

دبیر کل مجمع تقریب در تبیین راهکارهای عملیاتی، «کف» و «سقف» وحدت را مشخص کرد:

◼️ کف وحدت (حداقل): عدم تفرقه است که نهی قرآنی است. همه این چهار مورد حرام است : نبود جنگ به خاطر اختلاف عقیده؛ نبود نزاع خیابانی؛ نبود درگیری شخصی؛ نبود برخورد زبانی و توهین به طرف مقابل یا مقدسات وی.

عدم تفرقه است که نهی قرآنی است. : نبود جنگ به خاطر اختلاف عقیده؛ نبود نزاع خیابانی؛ نبود درگیری شخصی؛ نبود برخورد زبانی و توهین به طرف مقابل یا مقدسات وی. ◼️ سقف وحدت (درون‌مذهبی): همه ولایت امیرالمؤمنین(ع) را بپذیرند که مصداق «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ» است.

وی در خصوص گفتمان برون‌مذهبی، بر لزوم در نظر گرفتن اجواء و شرایط تأکید کرد و بیان داشت: آیا درست است که ما به این سمت برویم که یک سنی را شیعه کنیم؟ تجربه تاریخی نشان نمی‌دهد که شیعه شدن افراد به صورت پراکنده، یک اتفاق و رویداد تمدن‌ساز جهانی ایجاد کند؛ سنی‌ای که شیعه شده، اغلب شیعه شدن خود را پنهان کرده است.

پرهیز از پروژه «شیعه‌سازی»؛ شیعه‌سازی بازی در زمین دشمن

دکتر شهریاری بزرگ‌ترین شعار دشمن را «ایران اسلامی یک پروژه دارد به نام شیعه‌سازی» دانست و تصریح کرد: اگر ما اقدام کنیم به رفتاری که آن رفتار شائبه «شیعه‌سازی» داشته باشد، این بازی در زمین دشمن است. دشمن اصلی ما آمریکا و اسرائیل است.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری ما نباید این باشد که با برهان، حق خود را بگوییم به گونه‌ای که طرف مقابل آسیب شخصیتی ببیند یا کم بیاورد. این نوع رفتار خودش شروع تفرقه است. ما باید حواس‌مان را جمع کنیم و عاقلانه‌تر رفتارهایمان را انجام بدهیم.

وی در پایان با اشاره به فرصت‌هایی که در جهان اسلام به دست آمده است، بر تداوم گفتگوها تأکید کرد و گفت: واقعاً اگر تفاهم ایجاد بشود و فهم عمیق از طرفین ایجاد بشود، دشمن به سادگی نمی‌تواند بینمان نفوذ کند؛ یکی از دلایلی که دشمن نفوذ می‌کند، همین جهل و عدم تبیین است. وی ابراز امیدواری کرد که «سالن غدیر امیرالمؤمنین» که با حضور حاضران افتتاح شد، هر ماه جلساتی را برای تبیین این مباحث میزبانی کند.

