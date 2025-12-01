به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین روز دوشنبه، ضمن محکوم کردن شدید حمله شهرکنشینان اسرائیلی به چهار فعال بینالمللی حامی فلسطین در نزدیکی اریحا، این اقدامات را «اعمال تروریستی» توصیف کرد و مسئولیت کامل عواقب آن را متوجه دولت اسرائیل دانست.
بر اساس این بیانیه، روز یکشنبه در پی حمله شهرکنشینان به تجمع بدوی نشین «عین الدیوک» در شرق کرانه باختری اشغالی، چهار فعال خارجی مجروح شدند.
ریاست تشکیلات خودگردان اعلام کرد که شهرکنشینان با خشونت به این افراد حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند. در این حمله، سه شهروند ایتالیایی و یک فعال کانادایی مجروح شدند.
علاوه بر اعمال خشونت فیزیکی، شهرکنشینان اقدام به سرقت اموال فعالان از خانهای که در آن اقامت داشتند، کردند که این اموال شامل گذرنامهها و تلفنهای همراه بوده است.
ریاست فلسطین در بیانیه خود نسبت به خطرات این «اقدامات تروریستی که مخالف قوانین بینالمللی است» هشدار داد. این نهاد، دولت اسرائیل را «مسئولیت کامل در قبال پیامدهای خطرناک حملات شهرکنشینان بر شهروندان و همبستگان بینالمللی» دانست.
وی در این بیانیه تأکید کرد که تلاشهای مقامات اشغالگر و ابزارهای تحت کنترل آنها، از جمله استفاده از تروریسم شهرکنشینان، ریشهکنی درختان و سوزاندن محصولات کشاورزی، با هدف آوارهسازی ملت فلسطین از سرزمینش صورت میگیرد و این اقدامات نباید بدون مجازات باقی بماند.
در پایان، ریاست تشکیلات گفت که این حملات نه تنها نقض آشکار قوانین بینالمللی است، بلکه مستقیماً نظام بینالمللی و ارزشهای عدالت را تهدید میکند.
