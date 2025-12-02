دیدار پاپ و روحانی برجسته شیعه در بیروت + عکس

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان مراسم گفتوگوی ادیان در میدان شهدا در مرکز بیروت، شیخ علی الخطیب، نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، در دیدار با پاپ لاوون چهاردهم بر پایههای مشترک انسانی و دینی میان مسلمانان و مسیحیان تأکید کرد.
الخطیب با قدردانی از سفر پاپ به لبنان در شرایط سخت کنونی، این سفر را فرصتی برای تقویت وحدت ملی دانست.
نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان با اشاره به اینکه فرهنگ معنوی اسلام بر برابری و کرامت انسان استوار است، یادآور شد که آموزههای پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) اهمیت برادری انسانی و همزیستی را برجسته کردهاند.
وی گفت اختلاف طبیعی است، اما رابطه میان انسانها باید بر گفتوگو، شناخت متقابل و همکاری استوار باشد؛ نه جنگهای ساختگی بهنام دین.
این روحانی بلندپایه شیعه همچنین با اشاره به ادامه تجاوزات اسرائیل، تأکید کرد که لبنان در نبود یک دولت کارآمد ناچار به دفاع از خود شده است.
وی از پاپ خواست با بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی، نقشآفرینی بیشتری برای کمک به لبنان جهت عبور از بحرانهای انباشته، بهویژه پیامدهای تجاوزات اسرائیل، ایفا کند.
..........................
پایان پیام
نظر شما