تاکید بر ضرورت ایجاد ساختار قانونی برای اجرای فریضتین

آیت‌الله سعیدی، نماینده ولی‌فقیه در استان قم، در همایش سالانه مدیران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی با هشدار نسبت به روند تبدیل منکر به معروف در جامعه گفت: در برخی موارد، منکری به‌گونه‌ای تبلیغ می‌شود که در نگاه مردم به معروف تبدیل می‌شود و این از ترفندهای شیطان است.

وی با اشاره به وضعیت حجاب در برخی مناطق افزود: در برخی شهرها وضع به‌گونه‌ای رقم خورده که زن محجبه و چادری به‌عنوان منکر معرفی می‌شود و بی‌حجابی تبدیل به معروف. این خطر بزرگی است و نباید از آن غفلت کرد.

نماینده ولی‌فقیه همچنین رفتار برخی چهره‌های هنری و ورزشی در عادی‌سازی بی‌حجابی راتحریف آشکار معروف و منکر» توصیف کرد و نسبت به اثرگذاری این رفتارها بر خانواده‌ها و نسل جوان هشدار داد.

ضرورت ایجاد ساختار قانونی برای فریضتین

آیت‌الله سعیدی با استناد به فصل هشتم قانون اساسی اظهار کرد:دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و متقابل میان مردم و دولت است، اما برای این فریضه تا به امروز ساختار قانونی، رسمی و متناسب با حکم قانون اساسی ایجاد نشده است.

وی افزود: این خلأ ساختاری، ناشی از بی‌مسئولیتی مدیران نیست؛ بلکه نیازمند اراده جدی، طراحی نهادی و برنامه‌ریزی دقیق است. بسیاری از مسائل در کشور دارای سازمان و نهاد رسمی هستند، اما امر به معروف همچنان بدون تشکیلات کارآمد مانده و این امر قابل قبول نیست.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم: امر به معروف ستون بیداری جامعه اسلامی است

حجت‌الاسلام والمسلمین کرباسی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم نیز در این همایش با اشاره به روایات امیرالمؤمنین(ع) گفت:تمام کارهای نیک و حتی جهاد در برابر امر به معروف همچون آب دهانی در برابر دریای مواج است. این روایت نشان می‌دهد هیچ عمل نیکی به اندازه احیای فریضتین اثرگذار نیست.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب افزود:قوام و استحکام حکومت اسلامی به اجرای امر به معروف و نهی از منکر وابسته است. اگر این فریضه تعطیل شود، جامعه دچار رخوت و افول می‌شود.

دبیر ستاد قم در ادامه بزرگ‌ترین معروف از نگاه رهبری را «دفاع از نظام اسلامی» و بزرگ‌ترین منکر را «ناامیدسازی مردم» عنوان کرد و گفت:حتی اگر دستگاهی امکان حل مشکل مراجعه‌کننده را نداشته باشد، نحوه تکریم و احترام به ارباب‌رجوع خود یک معروف بزرگ است و می‌تواند امید اجتماعی ایجاد کند.

وی همچنین گزارش داد:تاکنون حدود ۹۰ درصد دستگاه‌های اجرایی استان شورای امر به معروف خود را تشکیل داده‌اند و براساس آیین‌نامه، این شورا باید دست‌کم ماهی یک‌بار جلسه برگزار کند.

معاون استاندار قم: دستگاه‌ها مکلف به اجرای کامل مصوبات ستاد هستند

در ادامه، دکتر حسین محمودی، معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم تأکید کرد:تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند همکاری کامل با ستاد امر به معروف داشته باشند و مصوبات آن را بدون تأخیر اجرا کنند.

وی افزود: مصوبات ستاد متصل به شورای اداری استان است و اجرای آن‌ها یک تکلیف حاکمیتی محسوب می‌شود. هیچ دستگاهی حق شانه خالی‌کردن از اجرای این مصوبات را ندارد.

