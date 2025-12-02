به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، محسن کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس، در نشست شورای فرهنگ عمومی استان اعلام کرد: طرح «مدرسه، مسجد و فرهنگسرا» با همکاری آموزش و پرورش و اداره کل میراث فرهنگی در حال اجراست و هدف آن تقویت هویت ایرانی-اسلامی بهویژه در میان قشر جوان و نوجوان استان است.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش اصلیترین دستگاه متولی مخاطبان نوجوان و جوان محسوب میشود، افزود: بزرگی استان و وجود ۶۲ اداره آموزش و پرورش این امکان را فراهم کرده تا ساختارهای اجرایی انعطافپذیری در شهرستانها و نواحی ایجاد شود.
کلاری تنوع اقلیمی، قومیتی و زبانی فارس را فرصتی ارزشمند برای توسعه فرهنگ عمومی دانست و تأکید کرد این ظرفیت میتواند بستر مناسبی برای اجرای طرحهای فرهنگی باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس توضیح داد: طرح «مدرسه، مسجد و فرهنگسرا» ترکیبی از مدارس، مساجد و فرهنگسراهاست و با مشارکت دانشآموزان و تشکلهای دانشآموزی متنوع، زمینهساز فرهنگسازی جدید در شهرها خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش میتواند در کنار سایر نهادها با اجرای این طرح، هویت فرهنگی و ایرانی-اسلامی را به نسل جوان منتقل کند و نقش فعال خود را در توسعه فرهنگ عمومی ایفا نماید.
