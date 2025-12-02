شیراز نیازمند کتابخانه مرکزی فاخر در شأن تاریخ و فرهنگ شهر است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با بیان اینکه در سالهای گذشته اقدامات مؤثری برای توسعه زیرساختهای کتابخانهای در این شهر انجام شده است، اظهار کرد: با حمایت استاندار و همکاری اداره کل کتابخانههای عمومی استان و شورای اسلامی شهر، سه فرهنگسرا در نقاط مختلف شیراز یک طبقه کامل خود را به کتابخانه اختصاص دادهاند و برخی از این کتابخانهها در فصول مختلف سال بین هفت تا هشت هزار مراجعهکننده دارند.
وی ادامه داد: موضوع احداث کتابخانه مرکزی شیراز طی چندین مرحله بررسی شد و در نهایت تفاهمنامهای میان شهرداری، استانداری و نهاد کتابخانههای عمومی کشور منعقد گردید. شورای شهر نیز زمینی به مساحت دو هزار و سیصد متر مربع برای اجرای این پروژه اختصاص داده است.
شهردار شیراز تصریح کرد: بر اساس تفاهمنامه، تأمین هزینههای ساخت کتابخانه مرکزی به صورت مشارکتی و مساوی بین سه طرف انجام خواهد شد.
اسدی با تأکید بر اینکه شیراز بهعنوان شهری تاریخی، فرهنگی و تمدنی نیاز مبرمی به کتابخانه مرکزی دارد، از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست با پیگیری و مساعدت، روند تحقق این پروژه مهم را شتاب دهد.
وی همچنین با اشاره به تجربه موفق کتابخانه شهید دستغیب که با مشارکت مردم احداث شد، گفت: این کتابخانه امروز با استقبال گسترده شهروندان روبهرو است و نشان میدهد سرمایهگذاری در زیرساختهای فرهنگی میتواند به ارتقای جایگاه شیراز در عرصه ملی و بینالمللی کمک کند.
