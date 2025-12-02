به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، علیرضا صحراییان، معاون توسعه و مدیریت منابع حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع)، در نشست شورای فرهنگ عمومی استان فارس اظهار کرد: این آستان به‌عنوان نهادی مردمی و غیردولتی که زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کند، باید در کارگروه ملی زیارت نقش مهم‌تر و فعال‌تری ایفا کند.

وی با اشاره به سابقه و اهمیت آستان شاهچراغ(ع) افزود: انتظار می‌رود حضور این مجموعه در کمیته‌ها و هیأت رئیسه کارگروه ملی زیارت پررنگ‌تر باشد تا بتواند در تدوین و اجرای سند راهبردی سومین حرم اهل‌بیت(ع) اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

صحراییان با بیان اینکه بیش از ۲۵ هزار خادم افتخاری در استان و کشور در خدمت این آستان هستند، تأکید کرد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر ارتقای جایگاه شاهچراغ(ع)، فرصت‌های موجود باید به‌خوبی غنیمت شمرده شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت شورای فرهنگ عمومی که به ریاست نماینده ولی‌فقیه برگزار می‌شود، می‌تواند نقش آستان را در توسعه فرهنگ و گردشگری و پیاده‌سازی سند راهبردی سومین حرم اهل‌بیت(ع) تقویت کند.

