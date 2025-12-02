اصلاح فرهنگ عمومی مقدم بر همه امور است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، قادر آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، در نشست شورای فرهنگ عمومی فارس با اشاره به ابلاغ برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور اظهار کرد: این اسناد بر اساس پنج محور اصلی مسائل فرهنگی هر استان تدوین شده‌اند و پیگیری آن‌ها اهمیت ویژه دارد.

وی با بیان اینکه جلسات شورای فرهنگ عمومی باید علاوه بر مرکز استان در همه شهرستان‌ها نیز به شکل منظم برگزار شود، افزود: براساس بررسی‌ها تنها ۵۰ درصد جلسات در مرکز استان و حدود ۴۰ درصد جلسات در شهرستان‌ها برگزار شده است و فارس باید اهتمام بیشتری در اجرای دقیق روندها و برگزاری نشست‌ها داشته باشد.

آشنا همچنین به ابلاغ آیین‌نامه تازه شورا پس از سال‌ها بازنگری اشاره کرد و گفت: این سند اکنون لازم‌الاجراست و ساختار فعالیت شورا را به‌طور کامل بازتعریف کرده است.

قادر آشنا، تصریح کرد: براساس آیین‌نامه جدید، شورای فرهنگ عمومی قائم به شخص است و حضور بالاترین مقام هر دستگاه در جلسات الزامی خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری منظم جلسات ملی افزود: از اسفند گذشته زمان‌بندی نشست‌ها هر دو هفته یک‌بار اعلام شده و اعضا پیشاپیش در جریان تاریخ جلسات قرار می‌گیرند تا حضور منظم‌تری داشته باشند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تأکید بر اینکه همه نهادها باید در فرآیند تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشند، گفت: وظیفه دبیرخانه شورا در ساختار جدید هماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبات است و نه تصدی‌گری.

آشنا خاطرنشان کرد: شورای فرهنگ عمومی یک شورای قرارگاهی است و موضوعات باید ابتدا در کارگروه‌های پنج‌گانه بررسی کارشناسی شوند و سپس در صحن شورا برای تصویب نهایی مطرح شوند. وی افزود: مصوبات شورا پس از تصویب توسط استاندار ابلاغ می‌شود و برای همه دستگاه‌ها جنبه الزام‌آور دارد.

وی در پایان از پیش‌بینی سازوکاری جدید در آیین‌نامه خبر داد و گفت: هیأت رئیسه شورای فرهنگ عمومی با حضور رئیس شورا، استاندار، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، برنامه و بودجه و مدیرکل اجتماعی استانداری تشکیل می‌شود تا در مواقع اضطراری که امکان تشکیل جلسه کامل وجود ندارد، تصمیم‌گیری کند؛ سازوکاری که در جریان «جنگ ۱۲ روزه» نیز مورد استفاده قرار گرفت.

..............................

پایان پیام/