به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه مصر، بدر عبدالعاطی، اعلام کرد که کشورش در حال هماهنگی با ایالات متحده برای تشکیل ریاست مشترک کنفرانس بین‌المللی بازسازی نوار غزه و تعیین زمان برگزاری آن در آینده نزدیک است.

عبدالعاطی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در برلین گفت: «در حال گفت‌وگو با ایالات متحده درباره تشکیل ریاست مشترک برای کنفرانس بازسازی هستیم و بر سر زمان برگزاری نیز در حال هماهنگی می‌باشیم.»

او ابراز امیدواری کرد که دو طرف بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر سر زمان دقیق این نشست بین‌المللی به توافق برسند.

این اظهارات نخستین موضع‌گیری رسمی قاهره پس از آن است که کنفرانس بازسازی غزه در موعد مقرر خود در پایان نوامبر گذشته برگزار نشد.

وزیر خارجه مصر که روز دوشنبه در سفر رسمی و بدون اعلام مدت به پایتخت آلمان، برلین رفته بود، هدف از این سفر را تقویت روابط دوجانبه و گفت‌وگو درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی عنوان کرد.

کارشناسان می‌گویند هدف اصلی قاهره از این تلاش‌ها، تسریع در روند بازسازی مناطق ویران‌شده در غزه و جلب حمایت مالی و سیاسی بین‌المللی برای این روند است.

به گفته منابع دیپلماتیک، مصر و آمریکا در تماس با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اتحادیه اروپا هستند تا در کنفرانس بازسازی مشارکت فعال داشته باشند.

عبدالعاطی تأکید کرد که مصر همچنان «متعهد به حمایت از مردم فلسطین و تداوم تلاش‌های انسانی برای بازگشت ثبات به غزه» است.

