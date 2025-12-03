به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «گوستاوو پترو» رئیس‌جمهور کلمبیا با هشدار شدید به رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد که تهدید علیه حاکمیت کلمبیا به منزله «اعلان جنگ» است.

بیترو در پیامی در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» از ترامپ خواست به کلمبیا سفر کند تا از نزدیک شاهد «تخریب روزانه آزمایشگاه‌ها» باشد و ببیند چگونه دولت کلمبیا مانع رسیدن کوکائین به ایالات متحده می‌شود.

وی تصریح کرد: «دولت من تاکنون ۱۸ هزار و ۴۰۰ آزمایشگاه را بدون استفاده از موشک نابود کرده است. بیا با من همراه شو تا به تو نشان دهم چگونه این کار انجام می‌شود.»

بیترو در ادامه هشدار داد: «سیادت ما را تهدید نکن، زیرا بیدار کردن ببر پیامدهای خطرناکی دارد. حمله به حاکمیت ما اعلان جنگ است؛ روابط دیپلماتیک دو قرن را خراب نکن.»

او همچنین ترامپ را متهم کرد که «پیش‌تر علیه او افترا زده» و از وی خواست این مسیر را ادامه ندهد. بیترو افزود: «اگر کشوری وجود دارد که در جلوگیری از رسیدن هزاران تُن کوکائین به مصرف‌کنندگان آمریکای شمالی نقش داشته، آن کشور کلمبیا است.»

این سخنان در واکنش به تهدید ترامپ مطرح شد که گفته بود کلمبیا به دلیل تولید کوکائین «ممکن است هدف حملات قرار گیرد».

..............................

پایان پیام/ 167