به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک روانشناس برجسته بریتانیایی که بهعنوان پیشگام در حوزه «روانشناسی اسلامی» شناخته میشود، در گفتوگویی درباره مسیر علمی و معنوی خود سخن گفت. او که در لندن و در سایه جنگ جهانی دوم رشد یافته، ابتدا به باستانشناسی علاقهمند بود اما پس از آشنایی با روانشناسی و اندیشههای یونگ، مسیر علمی خود را تغییر داد.
راسجد اسکینر توضیح میدهد که نخستین آشنایی وی با عرفان اسلامی در دوران دبیرستان، او را به تجربههای درونی عمیقی رساند که بعدها در مطالعات دانشگاهی خود با روانشناسی یونگ پیوند خورد. او در سال ۱۹۸۹ مقالهای ارائه کرد که روانشناسی اسلامی را بر اساس آموزههای کلاسیک علمای مسلمان از جمله غزالی تعریف میکرد؛ تعریفی که مورد توجه قرار گرفت.
به گفته این روانشناس، حدود دو دهه پیش دورهای پنجروزه در زمینه روانشناسی اسلامی و درمان روانشناختی طراحی شد که تاکنون چندین بار در داخل و خارج بریتانیا برگزار شده است. همچنین حدود ده سال پیش، یک کنسرسیوم ۱۴ نفره از درمانگران روانشناسی اسلامی در شهر بردفورد شکل گرفت که بدون تبلیغات رسمی مراجعان زیادی برای حضور در آن ثبتنام کردهاند.
او معتقد است روانشناسی اسلامی، با تبیین تعامل میان نیروهای شناختی، هیجانی و معنوی، ظرفیت کاربردی فراتر از جوامع مسلمان دارد و میتواند نتایج بهتری در درمان بهویژه در پروندههای پیچیده به همراه داشته باشد.
