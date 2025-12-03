به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسه پزشکی قانونی رژیم اشغالگر صهیونیستی شامگاه سهشنبه اعلام کرد که نمونههای بقایای اجسادی که روز سهشنبه از نوار غزه دریافت شده، متعلق به هیچیک از دو اسیر اسرائیلی کشتهشده باقیمانده در این منطقه نیست.
این مؤسسه در بیانیهای اعلام کرد: «نمونههای ارسالی از غزه متعلق به بقایای اجساد هیچیک از دو اسیر کشتهشده نیست.»
این در حالی است که وزارت بهداشت اسرائیل دقایقی بعد با صدور بیانیهای، این گزارش را تکذیب کرد و گفت: «برخلاف آنچه منتشر شد، عملیات شناسایی در مؤسسه پزشکی قانونی همچنان ادامه دارد.» این وزارتخانه در بیانیه خود خواستار شد که «اطلاعات صرفاً از منابع رسمی استعلام شود.»
پیشتر در روز سهشنبه، دفتر نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، در بیانیهای اعلام کرده بود که «اسرائیل نمونههایی از بقایای اجساد را که از طریق صلیب سرخ از نوار غزه منتقل شده، دریافت کرده و این بقایا تحویل نیروهای ارتش و سازمان امنیت داخلی (شاباک) در داخل نوار غزه شده است.»
در آن بیانیه آمده بود که این نمونهها طی مراسمی نظامی با حضور خاخام نظامی تحویل گرفته شده و سپس برای انجام آزمایشهای لازم به مرکز ملی پزشکی قانونی وزارت بهداشت منتقل خواهند شد و در صورت تأیید هویت، به خانوادهها اطلاعرسانی رسمی خواهد شد.
تا این لحظه جنبش حماس واکنشی به بیانیه دفتر نتانیاهو نشان نداده است. با این حال، حسام بدران، عضو دفتر سیاسی حماس، روز یکشنبه در مصاحبهای با شبکه الجزیره قطر گفته بود که «مسأله اجساد، بهانهای است که اشغالگر اسرائیلی برای عدم اجرای تعهدات خود از آن استفاده میکند.»
بدران افزوده بود: «از نظر آمار، مقاومت تنها بقایای دو جسد را در اختیار دارد؛ یکی متعلق به یک اسرائیلی و دیگری متعلق به یک کارگر خارجی است، اما اشغالگر با عنصرپرستی معهود خود فقط درباره جسد اسرائیلی صحبت میکند.»
تلآویو آغاز مرحله دوم مذاکرات آتشبس را به تحویل گرفتن تمامی اجساد اسرای خود مشروط کرده است، در حالی که طبق اعلام دفتر رسانهای دولتی غزه، ۹۵۰۰ مفقود فلسطینی توسط ارتش اسرائیل کشته شده و اجساد آنها همچنان زیر آوار خانههای تخریبشده باقی مانده است.
لازم به ذکر است که توافق آتشبس میان حماس و تلآویو در تاریخ ۱۰ اکتبر گذشته (۲۰۲۳) اجرایی شد که قرار بود به کشتار اسرائیل که بیش از ۷۰ هزار شهید و حدود ۱۷۱ هزار مجروح برجای گذاشت، پایان دهد؛ اما اسرائیل بارها این توافق را نقض کرده و در صفوف غیرنظامیان فلسطینی شهید و مجروح بر جای گذاشته است، در حالی که حماس بر تعهد خود تأکید کرده و از میانجیها خواسته است تا تلآویو را ملزم به اجرای توافق کنند.
...........................
پایان پیام
نظر شما