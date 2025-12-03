به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی بامداد چهارشنبه با انفجار چندین ساختمان مسکونی در شرق شهر غزه، هم‌زمان با گلوله‌باران توپخانه‌ای مناطق شرقی شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه، بار دیگر آتش‌بس جاری را نقض کرد.

به گزارش شاهدان عینی، نیروهای اسرائیلی چند ساختمان را در محدوده تحت کنترل خود در محله الشجاعیه منفجر کردند؛ منطقه‌ای که از پُرتراکم‌ترین و آسیب‌دیده‌ترین مناطق شهر غزه در جریان دو سال جنگ ویرانگر محسوب می‌شود.

در جنوب نوار غزه نیز، توپخانه ارتش اسرائیل مناطق شرقی شهر خان‌یونس را هدف قرار داد که همچنان تحت کنترل نظامی این رژیم است. تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ منبع فلسطینی رسمی درباره جزئیات حملات یا تلفات احتمالی آن اظهارنظری نکرده است.

منابع بهداشتی اعلام کرده‌اند که از زمان آغاز اجرای توافق آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، تاکنون حدود ۳۶۰ فلسطینی در نتیجه تیراندازی و گلوله‌باران نیروهای اسرائیلی در مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسیده‌اند.

در گزارشی جداگانه، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی دو سال گذشته و در نتیجه جنگ و حملات اسرائیل، ۶ هزار فلسطینی دچار قطع عضو شده‌اند. این آمار در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت منتشر شد.

وزارت بهداشت افزود: حدود ۲۵ درصد از افراد قطع‌عضو، کودکان هستند و کمبود امکانات پزشکی و توانبخشی، وضعیت جراحت‌ها را وخیم‌تر کرده است.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «هزاران مجروح به خدمات توانبخشی فوری و بلندمدت نیاز دارند. نبود تجهیزات و کمک‌های خارجی به‌طور مستقیم بر زندگی و آینده آن‌ها تأثیر می‌گذارد.»

وزارت بهداشت ضمن هشدار نسبت به بحران انسانی بی‌سابقه، از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی خواست با فراهم‌سازی تجهیزات فنی، پرسنل پزشکی و حمایت‌های روانی برای آسیب‌دیدگان، نقش مؤثرتری ایفا کنند.

سازمان پزشکان بدون مرز (MSF) نیز با انتشار بیانیه‌ای، از جامعه جهانی خواست تا شرایط خروج فوری ده‌ها هزار بیمار فلسطینی نیازمند درمان فوری از نوار غزه را فراهم کنند.

هانی اسلیم، هماهنگ‌کننده عملیات تخلیه پزشکی این سازمان، گفت که شمار بیمارانی که تاکنون توسط کشورهای مختلف پذیرفته شده‌اند، «تنها قطره‌ای در برابر دریاست» و افزود: «تعداد واقعی بیماران نیازمند درمان سه تا چهار برابر بیشتر از آمار ثبت‌شده است.»

طبق داده‌های سازمان جهانی بهداشت (WHO)، از آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۸ هزار بیمار از غزه به خارج از منطقه منتقل شده‌اند، اما بیش از ۱۶٬۵۰۰ نفر دیگر همچنان در صف انتظار برای اعزام هستند؛ در میان آن‌ها چند صد کودک مبتلا به بیماری‌های وخیم حضور دارند.

اسلیم تأکید کرد که بسته شدن گذَرگاه رفح در ماه مه ۲۰۲۴ باعث شد روند تخلیه بیماران از ۱۵۰۰ نفر در ماه، به حدود ۷۰ نفر سقوط کند. به گفته او، پیچیدگی‌های سیاسی و اداری در روند صدور مجوزهای درمانی و تأخیرهای طولانی، موجب وخامت وضعیت بیماران شده است.

او افزود:«باید با تخلیه پزشکی به‌عنوان یک ضرورت انسانی برای نجات جان‌ها برخورد شود، نه مانند فهرست خرید سفارشی. تأخیر در انتقال بیماران، مرگ صدها نفر را در پی دارد.»

بر اساس توافق آتش‌بس که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ بر پایه طرح پیشنهادی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ اجرا شد، عملیات تبادل اسرا میان اسرائیل و حماس آغاز شد و در ظاهر به دو سال جنگ در غزه پایان داد؛ اما حملات و نقض‌های مکرر آتش‌بس، همچنان ادامه دارد.

جنگ دو ساله اسرائیل علیه نوار غزه که با حمایت مستقیم ایالات متحده انجام شد، به شهادت بیش از ۷۰ هزار فلسطینی و زخمی شدن حدود ۱۷۱ هزار نفر انجامید؛ اکثریت قربانیان را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند.

طبق ارزیابی سازمان ملل، بیش از ۹۰ درصد زیرساخت‌های غیرنظامی غزه تخریب شده و هزینه بازسازی این منطقه به ۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

