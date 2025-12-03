فراخوان جهانی هنرمندان سرشناس برای آزادی مروان برغوثی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارشی که پاتریک وینتور، دبیر دیپلماتیک روزنامه گاردین، منتشر کرده است، موجی از حمایت‌های چهره‌های برجسته فرهنگی، هنری و تجاری جهان، خواستار آزادی فوری مروان برغوثی، از رهبران تأثیرگذار فلسطینی زندانی در اسرائیل، شدند.

بیش از ۲۰۰ شخصیت فرهنگی، از جمله رمان‌نویس سرشناس کانادایی، مارگارت آتوود، بازیگر شهیر، سر ایان مک‌کلن، و میلیاردر بریتانیایی، ریچارد برانسون، با امضای نامه‌ای مشترک، تأکید کردند که برغوثی تنها رهبر با پتانسیل لازم برای متحد ساختن گروه‌های فلسطینی و تحقق امید به دولت مستقل قلمداد می‌شود.

فهرست امضاکنندگان این نامه شامل نام‌های بزرگی از حوزه‌های مختلف است. در حوزه ادبیات، علاوه بر مارگارت آتوود، نام‌هایی چون زَیدی اسمیت، آنی ارناکسون، و نویسندگانی چون سِلمی الدباغ (وکیل و رمان‌نویس بریتانیایی-فلسطینی) دیده می‌شود.

در سینما و تئاتر، بندیکت کامبربچ، تیلدا سوینتون، جاش اوکانر و مارک رافلو این درخواست را تأیید کرده‌اند. در دنیای موسیقی، هنرمندانی چون استینگ، پُل سایمون، برایان اینو و آنی لنوکس نیز به این کمپین پیوسته‌اند. چهره‌های دیگری نظیر استیون فرای، ریچارد اِیر (کارگردان) و هنرمند هنرهای تجسمی آی وی‌وی نیز در میان امضاکنندگان هستند.

گاردین اشاره می‌کند که دلیل اصلی مخالفت اسرائیل با آزادی برغوثی، تهدید امنیتی مستقیم او نیست، بلکه تأثیر سیاسی عظیم او بر مسیر صلح و احتمال تحقق «راه‌حل دو دولتی» است. برغوثی، ۶۶ ساله، ۲۳ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است. او در زمان دستگیری، عضو شورای قانون‌گذاری فلسطین بود و همچنان در نظرسنجی‌ها، به عنوان محبوب‌ترین رهبر فلسطینی شناخته می‌شود.

اسرائیل درخواست‌های آزادی او، حتی در جریان مبادلات اسرای اخیر پس از آتش‌بس غزه در اکتبر، را رد کرده است. نگرانی دیگری که در این گزارش برجسته شد، تلاش‌های اسرائیل برای قانونی کردن حکم اعدام برای زندانیان فلسطینی است که می‌تواند بر سرنوشت برغوثی نیز تأثیر بگذارد.

وینتور در گزارش خود به تشابه کمپین اخیر با جنبش جهانی آزادی نلسون ماندلا اشاره می‌کند. او به نقل قولی از ماندلا در سال ۲۰۰۲ اشاره می‌کند که گفته بود: «آنچه بر سر برغوثی آمده، عیناً همان چیزی است که بر سر من آمد.»

برایان اینو، موسیقیدان بریتانیایی، در این باره اظهار داشت: «تاریخ به ما نشان می‌دهد که صداهای فرهنگی قادر به تغییر مسیر سیاست هستند. همان‌طور که همبستگی جهانی در آزادی نلسون ماندلا نقش داشت، همه ما می‌توانیم روز آزادی مروان برغوثی را تسریع کنیم. آزادی او نقطه عطفی در این مبارزه طولانی خواهد بود و امیدی را به ما بازمی‌گرداند که شدیداً به آن نیازمندیم.»

سِلمی الدباغ نیز محاکمه برغوثی را «به‌طور گسترده ناعادلانه» خواند و تأکید کرد که اتحادیه بین‌المجالس جهانی نیز حکم دادگاه اسرائیل را «بشدت معیوب» ارزیابی کرده است. وی افزود: «آزادی مروان گامی تعیین‌کننده در جهت اجازه دادن به فلسطینیان برای تعیین رهبری خود، به هر شکلی که باشد، خواهد بود.»

در پایان بیانیه این شخصیت‌ها، ضمن ابراز نگرانی از «ادامه حبس و بدرفتاری خشونت‌آمیز» با برغوثی، از سازمان ملل و دولت‌های جهان خواسته شده است که برای آزادی او از زندان اسرائیل اقدام کنند.

..............................

پایان پیام