مروان برغوثی نماینده آینده سیاسی فلسطین است/ ترامپ باید برای آزادی او تلاش کند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه گاردین مقالهای درباره مروان برغوثی یکی از چهرههای فلسطینی محبوس در زندان منتشر کرد و در آن نوشت که فلسطینیها به آیندهای سیاسی و همچنین کمک و بازسازی نیاز دارند. این روزنامه افزود که آزادی برغوثی، که بیش از بیست سال زندانی بوده است، برای صلحی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مدعی دستیابی به آن در خاورمیانه است، محوری است.
گاردین نوشت: به نظر میرسد توافق آتشبس حاصل شده است؛ کشتار، از جمله کشتار کودکان، کند شده اما متوقف نشده است. کمکها افزایش یافته است، اما اسرائیل هنوز مانع ورود مایحتاج حیاتی میشود.
فلسطینیها به شدت به امنیت، کمکهای بشردوستانه و بازسازی نیاز دارند، اما آنها همچنین به یک افق سیاسی نیاز دارند. طرح ترامپ هیچ اشارهای به این موضوع نمیکند و اگر هم اشاره کند، این کار را به صورت مبهم و مشروط در مورد یک کشور فلسطینی انجام میدهد - مفهومی که اسرائیلیها، از جمله دولت افراطی، از زمان حملات ۷ اکتبر قاطعانه آن را رد کردهاند. با این حال، در نتیجه یک جنگ فرسایشی دو ساله، کشور فلسطینی حمایت بیسابقهای بینالمللی را به دست آورده است.
این روزنامه استدلال میکند که سرنوشت سیاسی فلسطینیها با سرنوشت شخصی برغوثی گره خورده است. این رهبر ۶۶ ساله پس از بیش از دو دهه زندان، همچنان مهمترین چهرهای است که قادر به متحد کردن جناحهای از هم پاشیده به دلیل ایدئولوژی و دشمنی است. برغوثی با وجود عضویت در فتح، از سوءاستفادههای تشکیلات خودگردان فلسطین انتقاد کرده و در حماس از احترام برخوردار است. او زندانیان فلسطینی را رهبری کرده است، در حالی که گارد قدیمی تشکیلات خودگردان به عنوان افرادی خودخواه، ناکارآمد، غیرپاسخگو و اساساً به عنوان پیمانکاران امنیتی اسرائیل در کرانه باختری دیده میشوند.
این روزنامه اظهار داشت که این باور که برغوثی میتواند سیاستهای فلسطینی را تحریک کند و حرکت لازم را برای تشکیل کشور و صلح پایدار ایجاد کند، پشت کمپین بین المللی جدید برای آزادی اوست که توسط چهرههایی از جمله پل سایمون، دلیا اسمیت، ریچارد برانسون، مارگارت اتوود و رهبران سابق جهان معروف به خردمندان حمایت میشود. مهمتر اینکه، برخی از اعضای تشکیلات امنیتی و سیاسی اسرائیل با این دیدگاه موافقند.
برغوثی مدتهاست که از راهحل دو کشور حمایت میکند، مرتباً با مقامات اسرائیلی در تماس بوده و حتی خود به خود زبان عبری را آموخته است. او در دادگاهی که توسط کارشناسان حقوقی به دلیل برگزاری آن در قاهره مورد انتقاد قرار گرفته بود، به اتهام صدور دستور حملاتی که منجر به کشته شدن غیرنظامیان اسرائیلی در جریان انتفاضه دوم شد، محکوم شد. کشورهای خلیج فارس به عنوان بخشی از توافق آتشبس برای آزادی او لابی کردند، اما اسرائیل مخالفت کرد. با این وجود، کسانی را که قاتل میدانست، آزاد کرد. همانطور که یک مقام نظامی سابق اخیراً اظهار داشت، "اسرائیل مایل است مجرمان جدی را آزاد کند، اما هیچ علاقهای به آزاد کردن نمادها ندارد."
برای فلسطینیها، که برخی آنها را ماندلا مینامند، برغوثی نمایانگر مسیری به سوی حقوق مسلم آنهاست. بسیاری از رهبران، از جمله در خود اسرائیل، از مبارزه مسلحانه به مانور سیاسی روی آوردهاند. اسرائیل مدتهاست که از فقدان یک شریک واقعی برای صلح شکایت دارد. اما بنیامین نتانیاهو و متحدانش از این نمیترسند که دولت اسرائیل هرگز نتواند با مردی مانند برغوثی آشتی کند، بلکه از این میترسند که ممکن است این اتفاق بیفتد.
این روزنامه میگوید که آزادی او نشان دهنده توانایی آنها برای بررسی تأسیس یک کشور فلسطینی خواهد بود، چیزی که حتی اگر احتمال آن کم باشد، آنها تحمل نخواهند کرد و بنابراین او فقط تحت فشار خارجی آزاد خواهد شد.
گاردین نوشت که شرایط زندانیان فلسطینی از سال ۲۰۲۳ به طور قابل توجهی بدتر شده است، و ویدئویی در تابستان امسال نشان داد که وزیر امنیت راست افراطی، ایتامار بن گویر، برغوثی را که آنقدر لاغر شده بود که تقریباً قابل تشخیص نبود، مسخره و تهدید میکرد.
خانوادهاش میگویند که او توسط نگهبانان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این نگرانی وجود دارد که دولت لایحهای را تصویب کند که مجازات اعدام را برای تروریسم الزامی میکند. موضوع آزادی برغوثی فوری است. چند هفته پیش، رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد که ممکن است مطرح کردن این موضوع را در نظر بگیرد. او باید از اسرائیل بخواهد که او را آزاد کند، به نفع صلحی که ادعا میکند در خاورمیانه آرزوی آن را دارد.
.........................
پایان پیام
نظر شما