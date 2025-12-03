به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اباذر جعفری مدیر کل تبلیغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و دبیر جشنواره نوآوری‌های تبلیغی جنات در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به مشارکت گسترده در این جشنواره اظهار کرد: مبلغان از ۳۱ استان کشور در جشنواره جنات شرکت کردند و بیشترین مشارکت در این جشنواره از استان های قم، خوزستان، اصفهان و خراسان رضوی بوده است. طیف سنی مبلغان شرکت کننده در جشنواره از ۲۰ سال تا ۶۵ سال بوده است.

وی ادامه داد: روند طراحی، اعلام فراخوان، بررسی فعالیت ها و داوری جشنواره جنات حدود دو سال به طول انجامید و آثار رسیده به این جشنواره طی پنج مرحله انجام شد. برای آثار ارسالی به جشنواره جنات، محدودیت موضوعی وجود نداشت، اما محورهای اصلی این جشنواره در زمینه خانواده، زندگی عفیفانه و نسل نوجوان بوده است و بیشترین آثار رسیده به جشنواره هم مرتبط با این محورها می باشد.

دبیر جشنواره نوآوری‌های تبلیغی جنات افزود: پیش از برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره، ۱۴ رویداد جشنواره در شهرهای مختلف از جمله قم، مشهد، اصفهان و اهواز برگزار شد و در این رویدادها، ۹۵ نفر از مبلغان شرکت کنندگان در جشنواره جنات، طرح های خود را ارائه دادند و این طرح ها مورد نقد و بررسی شرکت کنندگان در رویدادها قرار گرفت.

جعفری با اشاره به آیین اختتامیه جشنواره جنات اظهار کرد: در این مراسم از ۶۸ نفر برگزیده این جشنواره با اهدای لوح تقدیر و هدایایی، تجلیل صورت می گیرد. همچنین در مراسم از جلد نخست کتاب رهاورد جنات هم رونمایی می شود. در این کتاب ۱۰۰ فعالیت تبلیغی شرکت یافته در جشنواره جنات در قالب یک الگوواره برای الگوگیری سایر مبلغان، ارائه شده است. به دنبال تدوین جلدهای بعدی این کتاب هم در آینده هستیم.

وی خاطرنشان کرد: آیین اختتامیه جشنواره جنات، پایان کار نیست، بلکه آغازی برای حمایت از طرح های نوین تبلیغی است. استقبال گسترده از جشنواره جنات صورت گرفت و این استقبال نشان داد که خلاء برگزاری چنین رویدادی برای عرصه نوآوری های تبلیغی در کشور وجود داشت. چهار فعالیت منتخب در آیین اختتامیه جشنواره جنات، عرضه می شود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸