دبیر بیست و ششمین جشنواره استانی تئاتر قم اعلام کرد: امسال ۴۴ اثر صحنهای و خیابانی از هنرمندان برای حضور در جشنواره به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی اولیه شورای نظارت، ۳۷ اثر به مرحله بازبینی راه یافتند.
وی افزود: از میان آثار بازبینیشده، در نهایت ۱۲ اثر در بخش صحنهای و ۵ اثر در بخش خیابانی انتخاب شدند. همچنین ۲ اثر نیز در بخش جنبی جشنواره قرار گرفتند.
مشایخی درباره بخش جنبی توضیح داد: یکی از این آثار متعلق به جوانترین گروه شرکتکننده با اجرای محیطی بود و اثر دیگر نیز از سوی گروه نابینایان و کمبینایان ارائه شد که در این بخش جانمایی شدند.
افزایش تعداد آثار صحنهای
دبیر جشنواره با اشاره به افزایش تعداد آثار صحنهای گفت: در ابتدا پیشبینی شده بود ۹ اثر بهعنوان خروجی جشنواره معرفی شوند، اما به دلیل کیفیت مطلوب آثار و با نظر هیئت انتخاب و مدیرکل ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعداد آثار صحنهای به ۱۲ اثر افزایش یافت.
معرفی آثار به جشنواره فجر منطقهای
وی ادامه داد: از میان این آثار، ۳ نمایش از بخش صحنهای و یک نمایش از بخش خیابانی برای حضور در جشنواره منطقهای فجر معرفی خواهند شد.
زمان افتتاحیه و اختتامیه
طبق اظهارات مشایخی آیین افتتاحیه جشنواره ششم آذرماه ساعت ۱۵ در پلاتو مشاهیر و با اجرای اولین نمایش برگزار شده و مراسم اختتامیه جشنواره نیز روز دوشنبه دهم آذرماه ساعت ۱۸ در تالار فرهنگ و هنر، سالن اصلی برگزار خواهد شد.
