به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تصاویر و ویدئوهایی از یک صندوق سبز رنگ پوشیده با پارچهای که دو شعار عربستان سعودی و سوریه بر آن نقش بسته و تحت تدابیر شدید امنیتی در مسجد اموی دمشق قرار گرفته، موجی از گمانهزنیها را در شبکههای اجتماعی برانگیخته است.
رسانههای محلی و فعالان سوری طی روزهای اخیر این تصاویر را منتشر کرده و درباره محتوای صندوق حدس و گمانهای مختلفی مطرح کردهاند.
شبکه تلویزیونی «سوریه» در گزارشی همراه با تصاویر صندوق، به نقل از منابعی ناشناس اعلام کرد که این صندوق «هدیه رسمی» از سوی پادشاه عربستان، سلمان بن عبدالعزیز، است و قرار است در مراسم «روز آزادی» در تاریخ ۸ دسامبر (هفدهم آذر) از محتوای آن پردهبرداری شود.
این شبکه همچنین به شایعاتی اشاره کرد که در میان مردم سوریه دستبهدست میشود؛ مبنی بر اینکه هدیه مذکور «پرده کعبه متعلق به دوران اموی» است. با این حال، منابعی تأکید کردهاند که این اثر جدید بوده و عمر آن بیش از دو تا سه سال نیست.
